بتهمة انتهاك قانون الزواج.. محكمة تقضي بحبس عمران خان وعقيلته لمدة 7 أعوام

وهذا هو رابع حكم ضد عمران خان منذ الإطاحة به، في أبريل/نيسان 2022، والثالث في غضون أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس، 8 فبراير/شباط الجاري، ويحظر عليه خوضها.



محامية الزوجين قالت إن الحكم الذي أعلنه القاضي جاء بعد يوم من انتهاء المحاكمة، ويصر خان وعائلته على أن المحاكمة لها دوافع سياسية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".



ادعاء بأن عمران خان وبيبي تزوجا قبل انتهاء عدتها

الادعاء قال إن عمران خان وزوجته بشرى بيبي انتهكا القانون، الذي ينص على أنه "يجب على المرأة الانتظار ثلاثة أشهر قبل الزواج مرة أخرى".



خان منع من المشاركة في الانتخابات التي تجرى في 8 فبراير/شباط/ الأناضول

تشير التفاصيل إلى أن عمران خان تزوج بيبي قبل انتهاء عدتها، التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق من زوجها السابق.



بيبي، زوجة خان الثالثة، كانت معالجة روحية، وكانت متزوجة سابقاً من رجل ادعى أنهما انفصلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجها عمران خان، لكنها تقول إن طلاقها كان في أغسطس/آب 2017.



عمران خان حكم بالسجن عليه في قضايا أخرى

الأربعاء الماضي، حكم على خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 14 عاماً، في قضية تتعلق ببيع هدايا تلقتها الدولة، وذلك بعد يوم واحد من إدانته بتسريب أسرار الدولة، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.



وفقاً للحكم الصادر الأربعاء الماضي تم منع عمران وزجته من أهليتهما في شغل أي منصب عام لمدة 10 سنوات.



يشار إلى أن لباكستان تاريخاً في اعتقال رؤساء الوزراء السابقين أو تهميشهم قبل الانتخابات، إذا اعتبروا أنهم يشكلون تحدياً للمؤسسة الأمنية.



في عام 2018، واجه نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، ومنافس خان، قضايا قانونية وأحكام بالسجن، وفي تلك الانتخابات فاز خان وشكّل حكومة ائتلافية.



في أبريل/نيسان 2022، أطيح بعمران خان بموجب مذكرة لحجب الثقة، ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد اضطرابات متواصلة، في ظل الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء السابق، ويرفضها، متهماً الحكومة بمحاولة اغتياله أو نقله للسجن. -وكالات

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