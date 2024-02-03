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حماس قبل وبعد 7 أكتوبر ‏

2/3/2024 2:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏‏أسعد أبو خليل‏ - (كونسورتيوم نيوز) 27/1/2024
لا يمكن إنهاء "حماس" بالقوة. وهناك تقارير تفيد بأن شعبيتها آخذة في الازدياد في الضفة الغربية، حيث حظرتها السلطة الفلسطينية. وقد سُمعت هتافات مؤيدة لـ"حماس" طوال الأسابيع الماضية في الضفة الغربية وفي الدول العربية.‏
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شكلت حركة "حماس" الفلسطينية‏‏ عاملا مهما في السياسة العربية منذ تأسيسها في العام 1987. وقد أثارت الجدل منذ بدايتها الأولى، حيث اعترض الكثيرون على إشاراتها إلى "بروتوكولات حكماء صهيون" البغيضة (التزوير سيئ السمعة المناهض للسامية) في وثيقتها التأسيسية، وأظهرت مشاعر معادية لليهود -وحتى مشاعر مناهضة للمسيحية في البداية.
لكن المجتمع الفلسطيني –على النقيض من نظيره في لبنان– معروف بنفوره من الطائفية، على الرغم من انتشار الفكر السلفي الطائفي القادم من الخليج. ‏ولذلك، كان على "حماس" أن تغير خطابها، وأوضحت وثيقتها السياسية الأخيرة (تماما مثلما فعل "حزب الله" اللبناني) أنها تعارض الصهيونية وليس اليهودية. (ما يزال بعض قادة "حماس" وأنصارها يتحدثون بعبارات معادية لليهود). وشعرت "حماس" بالضغط من المجتمع الفلسطيني بحيث اتجهت إلى تغيير طرائقها لتظهر أنه يُنظر إلى المسيحيين الفلسطينيين على أنهم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني الأكبر.
ولم تكن مسيرة صعود "حماس" ثابتة. وقد مرت الحركة بانتقالات وتحولات مختلفة؛ كما تغيرت أيضا علاقاتها الخارجية، فكانت أقرب إلى إيران من قطر في بعض الأحيان، والعكس في أحيان أخرى. ‏
‏في فترة الانتفاضة الثانية، كانت الحركة خلف العديد من التفجيرات التي لم تكن موجهة ضد أهداف عسكرية إسرائيلية. ولن يكون القول بأن هذا الموقف هو الذي ألب الرأي العام الغربي غير ذي صلة، لأن الحكومات ووسائل الإعلام الغربية وبعض أجزاء المجتمعات هناك كانت معادية (بل وحتى معادية عنصريا) تجاه الفلسطينيين والعرب بشكل عام، بغض النظر عن الإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي الوحشي.
كان هناك أيضا نقاش نشأ عن ذلك، والذي دار باللغة العربية بعيدا عن الأعين الغربية الفضولية. وناقش الناس (الفلسطينيون والعرب على حد سواء) فائدة وأخلاقية ممارسة العنف الذي بلا هدف بعيدا عن الأهداف العسكرية الصارمة (وكان الذي أشعل جذوة ذلك النقاش هو قيام "حماس" بتفجير مطعم للبيتزا في العام 2001). ‏
‏ولم يكن هناك إجماع بين العرب حول ما إذا كان ينبغي معاملة الإسرائيليين الراشدين كأهداف عسكرية مشروعة بسبب خدمتهم الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي. وفي ذلك الوقت، ناقش الناس بصراحة مثل هذه الأمور في الصحافة. وقد اختلف البعض ودعوا إلى أن يقوم الفلسطينيون بتغيير أشكال الكفاح المسلح من أجل عدم انتهاك المعايير الإسلامية/ العربية التقليدية للحرب. ‏
‏وكانت بعض الدول العربية المهمة منخرطةً مُسبقًا في الدعاية التي تهدف إلى إثارة إعجاب "اللجنة اليهودية الأميركية للشؤون العامة" (أيباك). ونشرت صحافتها مقالات وصفت ما أسمته عنف "حماس"، وعنف الجماعات الفلسطينية الأخرى، بأنه إرهاب صريح. وقد أساء هذا بطبيعة الحال إلى العديد من العرب الذين ينظرون إلى إسرائيل على أنها رائدة ومتخصصة في ممارسة الإرهاب في المنطقة، على مدى القرنين العشرين والحادي والعشرين.
فوز "حماس" في الانتخابات‏
‏نظرت حركة "فتح" إلى "حماس" على أنها تشكل تهديدا لهيمنتها السياسية. (أصبحت "فتح"، بعد "أوسلو"، ذراعا للاحتلال على الرغم من أن ياسر عرفات حاول في الفترة الأخيرة من حياته اللعب على كلا الجانبين، وتنشيط الجناح المسلح لحركة "فتح" بعد أن أصيب بخيبة أمل متزايدة من "عملية السلام").‏
وسرعان ما أصبح واضحا أن "حماس" أصبحت ثاني أكثر المنظمات السياسية الفلسطينية نفوذا بعد فتح (فقط في عهد عرفات)، بينما شهدت الجماعات اليسارية الفلسطينية زوالها. وكانت "فتح" متأكدة من أنها ستحقق الفوز في الانتخابات التي أجريت في العام 2006، والتي وافق عليها الإسرائيليون. لكن "فتح" كانت قد أصبحت أضعف بعد أن عاد عرفات ببطء إلى طريق الكفاح المسلح –وقتلته إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة بسبب ذلك. ‏
‏سُمح بإجراء انتخابات العام 2006 وكسبتها "حماس". وقد فازت "حماس" بوضوح في تصويت ضد "فتح" الفاسدة والمفتقرة إلى الفعالية والنجاح. وأصبح الشعب الفلسطيني ينظر إلى "فتح"، عن حق، على أنها خائنة للمبادئ وأداة قاسية لا ترحم للاحتلال.
انقسم الطيف السياسي الفلسطيني بين مسار "فتح" ومسار "حماس". وفي هذه القسمة، مثلت فتح التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، والتخلي عن الكفاح المسلح، والثقة في الولايات المتحدة، والأمل في أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين، من باب الرحمة، بإقامة دولة. ‏
‏وعلى الناحية الأخرى، وقفت "حماس" في جانب معارضة السلام مع إسرائيل، والإيمان الراسخ بفعالية الكفاح المسلح، والتصميم على أن أيديولوجية إسلامية فقط هي التي يمكن أن تحشد الناس معا بشكل فعال.‏
حساب يجب تسويته
اعتقدت "حماس" بأن العودة إلى التعاليم الإسلامية ستكون ضرورية من أجل تحقيق الانتصار على إسرائيل. ومثلت لها تجربة منظمة التحرير الفلسطينية (خاصة بعد الفرار من بيروت في العام 1982) مثال الفشل والهزيمة. وكانت "حماس" في ذلك الحين شبيهة بما كانت عليه "فتح" في أعقاب العام 1967، عندما طرحت نفسها كبديل ثوري للأنظمة العربية الفاشلة.‏
‏لم تستطع الولايات المتحدة وإسرائيل قبول انتصار "حماس" في الانتخابات، وكشف الصحفي ديفيد روز في مقال له في العام 2008 أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تعملان من أجل تدبير انقلاب للإطاحة بـ"حماس" في غزة، وهو ما كان يتناقض كثيرا مع خطاب بوش المعلن وكل حديثه عن الديمقراطية وأهمية صناديق الاقتراع.
على النقيض من حركة "فتح" التي عانت منذ نشأتها من التسلل والخروقات الأمنية، أسست "حماس" جهازا استخباراتيا فعالا، واستطاعت استباق الانقلاب الذي كان يرتبه لها أعداؤها، بما في ذلك "فتح" نفسها. ‏
‏وكانت لدى "حماس" أيضا حسابات يجب تسويتها مع "فتح"، بعد أن عانى أعضاؤها من التعذيب في زنازين "السلطة الفلسطينية" بعد أوسلو. ولم تكن لدى الحكومات الغربية أي اعتراضات على التعذيب الذي ترتكبه إسرائيل والسلطة الفلسطينية طالما كان الضحايا من الإسلاميين والذين يؤمنون بالكفاح المسلح.‏
قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) مباشرة، كانت "حماس" تعاني من أزمة هوية. وقد أصبحت –مثل السلطة الفلسطينية إلى حد ما– مرتبطة بصورة الحكومة القمعية في غزة. ولم تكن الأمور سيئة كما كانت في ظل جماعة السلطة الفلسطينية في رام الله، لكن "حماس" كانت تلجأ بشكل متزايد إلى القمع ضد التعبير عن المعارضة والاستياء.‏
‏ولم تكن المصاعب الاقتصادية التي عانى منها الفلسطينيون في غزة ناجمة عن حكم "حماس" (بعد حصار إسرائيلي دام لما يقرب من عقدين)، ولكن لم يكن لدى الناس سوى عنوان واحد للاحتجاج عليه. ولم يكن هناك أي من نوع الفساد المستشري في "فتح"، لكن الشعب الفلسطيني في غزة سئم من تعامل "حماس" مع مشكلة الحصار.
سئم سكان غزة تأثير الحصار على حياتهم. ولم تكن غزة سجنا افتراضيًا. كانت في الواقع سجنا حقيقيا في الهواء الطلق، حيث يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على الجو والبحر ونقاط الدخول. وكانت إسرائيل ووسائل الإعلام التابعة تدعي بلا كلل أن إسرائيل قد "انسحبت" من غزة في العام 2005. لكن احتلال غزة لم ينته أبدا في واقع الأمر. ‏
‏كان ما فعلته إسرائيل هو مجرد إعادة نشر قوات الاحتلال إلى خارج غزة، مع فرض حصار محكم على القطاع. وكانت الحكومة المصرية قد أصبحت شريكا كاملا في الحصار (في زمن حسني مبارك، سمحت الحكومة المصرية بالتهريب من أجل تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية القاسية في غزة).
ومن جهتها، عادة ما كانت الولايات المتحدة تذعن لإسرائيل وتسمح لها بأن تفعل ما يحلو لها في القطاع. وكلما قررت إسرائيل شن حملة عسكرية وحشية ضد الناس في غزة، قدمت الولايات المتحدة (من اليمين واليسار والوسط على حد سواء) الدعم الكامل لإسرائيل.
‏لا يمكن هزيمة "حماس" بالقوة‏
‏في العام 2018، حاول سكان غزة إطلاق احتجاج سلمي ضد الحصار. وكان رد إسرائيل سريعا: أطلقت النار على المتظاهرين من دون أي اعتبار لأرواح المدنيين. وسمح تساهل الولايات المتحدة لإسرائيل بمعاملة سكان غزة الفقراء بقسوة وروح انتقام.‏
‏لا يُعرف الكثير عن كيفيات التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أكد كل من "حزب الله" اللبناني وإيران على أنه لم يكن لديهما علم مسبق بالعملية. وهناك من يعتقدون بأن "حماس" لم تتصرف بمفردها؛ وبأنه عندما فُتحت الحدود، سارعت "حركة الجهاد الإسلامي" -وحتى المجموعات الفلسطينية الأصغر- إلى الهروب من سجن غزة وسعت إلى الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين. ‏‏واعترفت "حماس" في وقت لاحق بأنه ليس جميع الرهائن محتجزين لديها.
وسرعان ما ردت الولايات المتحدة وإسرائيل على العملية الفلسطينية بمساواة "حماس" بـ"داعش"، وأصر الرئيس جو بايدن على أن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني. وخرج "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"(الذراع البحثي المقنع للوبي الإسرائيلي) باستطلاع للرأي في محاولة لإثبات أن "حماس" لا ‏‏تحظى بالشعبية،‏‏ وأعلنت وسائل الإعلام الغربية نهاية "حماس". ‏
‏لكن "حماس" لا يمكن إنهاؤها بالقوة. وهناك تقارير تفيد بأن شعبيتها آخذة في الازدياد في الضفة الغربية، حيث قامت بحظرها السلطة الفلسطينية. وقد سُمعت هتافات مؤيدة لـ"حماس" طوال الأسابيع الماضية في الضفة الغربية وفي الدول العربية.‏
لا تسير الأمور دائما وفقا للخطة عندما تضع القوى الاستعمارية استراتيجية تعتمد على كثافة القوة النارية. ‏وقد تم تداول ملصقات صور أبو عبيدة (المتحدث العسكري باسم "حماس") ونشرها في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي العربية -حتى في شوارع لبنان، الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بحرية غير محدودة (تقريبا). ‏
‏كما رافق إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إعراب عن التأييد لـ"حماس". وحتى مع المستوى الهائل من الدمار والموت اللذين أحدثهما الهجوم الإسرائيلي في غزة، لم يكن هناك تذمر يعتد به ضد "حماس" من الشعب الفلسطيني. ولكي تنهي إسرائيل "حماس"، يجب عليها قتل أو طرد جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وجميع سكان مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وسورية.
ويبدو أن إدارة بايدن لن تعترض على مثل هذه الخطة القاتلة.‏
*أسعد أبو خليل As'ad AbuKhalil: أستاذ لبناني أميركي للعلوم السياسية في جامعة ولاية كاليفورنيا، ستانيسلاوس. وهو مؤلف كتب "المعجم التاريخي للبنان" Historical Dictionary of Lebanon (‏‏1998‏‏)؛ ‏‏و"بن لادن، الإسلام وحرب أميركا الجديدة على الإرهاب Bin Laden, Islam and America's New War on Terrorism؛ (2002). أدار ‏‏مدونة ‏‏"العربي الغاضب‏‏" The Angry Arab الشهيرة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Hamas Before and After Oct. 7

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