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أجواء باردة وغائمة بأغلب المناطق وهطول لزخات مطرية

2/3/2024 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في مناطق الشمال، مع هطول زخات من المطر على فترات في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وبحسب التقرير الصادر عن ادارة الأرصاد الجوية السبت، تكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما تبقى الأجواء الثلاثاء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

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