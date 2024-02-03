أجواء باردة وغائمة بأغلب المناطق وهطول لزخات مطرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- تكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في مناطق الشمال، مع هطول زخات من المطر على فترات في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وبحسب التقرير الصادر عن ادارة الأرصاد الجوية السبت، تكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما تبقى الأجواء الثلاثاء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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