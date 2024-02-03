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بلينكن بالوجه الخامس.. ماذا تحمل الزيارة الجديدة للمنطقة؟

2/3/2024 2:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - في الوقت الذي يبدأ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط اعتبارا من اليوم، أكد مراقبون أن الجولة تأتي في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والصهاينة والمصريين والقطريين، من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمرت أسبوعا، الإفراج عن محتجزين صهاينة من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.
وتشمل الجولة الخامسة للوزير بلينكن للمنطقة منذ بدء العدوان على غزة، كلا من السعودية ومصر وقطر وتل أبيب والضفة الغربية.
وبحسب مراقبين، فإن الجولة تندرج ضمن سعي واشنطن لمنع توسع الصراع في المنطقة، ومواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة، فضلا عن توالي التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية، بشأن نيتها بذل جهود لحل سياسي يقوم على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، قالت في مؤتمر صحفي رقمي الخميس الماضي قبيل بدء الجولة: "سنغادر هذا المساء (فريق بلينكن)، في جولة مكوكية تهدف إلى البحث عن حل قابل للاستمرار لهذا الصراع"، مضيفه أن أولويات الجولة، هي "توسيع الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، وتقليص تعرض المدنيين في القطاع للخطر، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، والعمل على بناء طريق إلى الدولة الفلسطينية".
وفي هذا الصدد، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن جولة الوزير بلينكن الجديدة للمنطقة، تهدف إلى منع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددا أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن قواتها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن مباحثات مع حلفاء لواشنطن في المنطقة حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً، تتضمن أمنا دائما للصهاينة والفلسطينيين على حد سواء.
وتابع الخريشا: "الواضح من الجولة هو سعي واشنطن لإنجاز اتفاق يشمل هدنة في غزة وتبادلا للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهو الاتفاق الذي يثير خلافات متصاعدة داخل حكومة الحرب في تل أبيب".
وأضاف: "في النهاية، ستؤكد نتائج زيارة الوزير بلينكن الإجابة المباشرة عن سؤال رئيسي وهو: هل يدير رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو الائتلاف الحكومي أم أن الائتلاف هو الذي يديره ويوجه مساره للعمل في ظل استمرار المشهد الراهن على الجانبين الفلسطيني والصهيوني معاً؟.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن الوزير بلينكن يحمل معه في هذه الجولة، مطالب أكثر وضوحا للجانبين الصهيوني والفلسطيني، وتتمثل المطالب الموجهة للاحتلال بالبدء في التفاوض مع حركة حماس على صفقة لتبادل الأسرى ضمن صفقة الإطار المقترحة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر، وإنهاء الاجتياح البري لقطاع غزة، والسماح بدخول كميات كافية من مواد الإغاثة الإنسانية لجميع مناطق القطاع، والاستعداد لعملية سياسية إقليمية تقوم على حل الدولتين.
وتابع: "وتتمثل المطالب التي يحملها الوزير بلينكن للقيادة الفلسطينية بالقيام بإصلاحات جدية، وتشكيل حكومة جديدة أكثر مهنية وتمثيلا، وقادرة على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والاستعداد لعملية سياسية جديدة تتضمن طريقا نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأكد الغزو أهمية ممارسة الوسيط الأميركي دورا حقيقيا وفاعلا ومباشرا تجاه الاحتلال بالدرجة الأولى، ومحاولة الضغط الحقيقي على توجهاته العدائية والتصعيدية، خاصة أن ما يجري في الضفة الغربية معرض أيضا للانفجار الحقيقي والمباشر، الأمر الذي قد يذهب بالوضع الحالي إلى اتجاهات أخرى قد تكون لها سيناريوهاتها المتعددة.
وأشار إلى أن الجولة الخامسة للوزير الأميركي للمنطقة تستهدف منع الحرب من الخروج عن السيطرة، وبحث كيفية رسم طريق مستقبل جديد للفلسطينيين بعد أن تنتهي الحرب في غزة، وهو السيناريو الذي تطلق عليه واشنطن "اليوم التالي"، وترسم له سيناريوهات، وتضع أفكارا لما يمكن تحقيقه بعد توقف إطلاق النار.
بدوره، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن جولة بلينكن تعد طوق النجاة الأخير لكل من الولايات المتحدة والاحتلال، لمنع اندلاع صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وخفض التوتر، وطرح رؤية لما بعد الحرب على غزة.
وأضاف الحجاحجة: "آن الأوان لكي تضع جولة الوزير الأميركي حدا لفشل حكومة الاحتلال في إدارة الأزمة، ودفعها للتحرك طبقا لأسس باتجاه مشهد سياسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدارة القطاع وفقا لرؤية فلسطينية موحدة مع الضفة الغربية، وإعادة إعمار غزة، والسير باتجاه آلية سياسية تفضي لحل الدولتين".
وتابع: "اليوم، تعلم واشنطن أن مصالحها الإستراتيجية في المنطقة باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وأن جولة الوزير بلينكن الحالية للمنطقة تستهدف طرح رؤية تقود إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المتبقين، وتهيئة الأجواء لحكومة ما بعد الحرب، فضلا عن بحث مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية، والأهم إفشال مخطط التهجير القسري أو الطوعي، خاصة ان إدارة الرئيس الأميركي بايدن تواجه تحديات كبيرة في أسلوب تفكيرها في سيناريوهات اليوم التالي لانتهاء الحرب.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في غزة، وتشكيل حكومة جديدة، وإحياء التقدم نحو سلام يفضي الى حل الدولتين، وتحقيق الضمانات الأمنية، أمور تستغرق سنوات وليس أياما أو أشهرا.

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