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مؤشرات لمعركة قادمة بعد حرب غزة ساحتها الضفة المحتلة

2/3/2024 2:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- بينما تنشط جهود الوسطاء بكثافة لإنجاز مفاوضات تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال على وقع زيارة أميركية خامسة اليوم للمنطقة للدفع بنفاذها؛ فإن الأوضاع بالضفة الغربية تتجه لتصعيد خطير حد الغليان في ظل مخطط صهيوني لجعلها منطقة معزولة، بالتهجير واستلاب الأراضي وضمها، بما يوحي بمعركة قادمة ستدور بساحتها المضطربة، لربما بعد حرب غزة.
ويبدو أن غلاة التيار اليميني بالكيان المحتّل يسيطرون على القرار السياسي الإسرائيلي؛ سواء بغزة عبر رفض وقف إطلاق النار والمطالبة باستمرار قصفها مقابل تأكيد المقاومة الفلسطينية بأن تقود المفاوضات لإنهاء العدوان كلياً على القطاع، أم بالضفة الغربية بإمعان المستوطنين بعنفهم واستيلائهم على أراضي الفلسطينيين والتنكيل بهم بالقدس المحتلة لتهويدها وتغيير معالمها.
وعلى وقع عودة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، للمنطقة في جولة جديدة للدفع بصفقة تبادل الأسرى إلى النفاذ، فإن غارات الاحتلال لا تهدأ ضد غزة بارتكاب 12 مجزرة جديدة بالساعات الماضية أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد خطير يجري في الضفة الغربية إزاء ارتفاع وتيرة الاقتحامات والاعتقالات والتخريب واستلاب الأراضي المحتلة، لاسيما بالقدس المحتلة، وإطلاق يد المستوطنين لممارسة تطرفهم وعنفهم ضد الفلسطينيين بما يؤدي إلى الصدام معهم.
ومن اللافت أن الاحتلال يشن حملة واسعة من العدوان ضد مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى جانب هجمات المستوطنين المسلحين العنيفة على القرى والبلدات والشوارع والتجمعات البدوية، ومساعي طرد الفلسطينيين من أراضيهم للاستيلاء عليها واستيطانها بالقوة الهمجية.
ويبدو أن الكيان الصهيوني الذي تلقى ضربة موجهة هزته داخليا من وراء عملية "طوفان الأقصى" يحاول استعاضة فشل أهدافه في قطاع غزة من خلال التوجه للضفة الغربية للبحث عن الردع المفقود، عبر مشاهد يومية لاقتحام جنود الاحتلال للمنازل واعتقال سكانها وتعذيبهم وسحل جثث الشهداء بالجرافات والاغتيالات من خلال الوحدات الخاصة الإسرائيلية.
ويسعى الاحتلال لترميم المشهد الداخلي الإسرائيلي وإشباع حالة التطرف لدى المستوطنين وإطلاق يدهم المتشددة في الضفة الغربية لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في القرى والتجمعات البدوية وطرد مئات العائلات البدوية، من أجل إبقائها تحت سيطرته الأمنية، ولتغطية عجزه في قطاع غزة.
وليس مستبعداً أن تشهد الضفة الغربية في الأيام القادمة الكثير من التصعيد والعنف والمخططات الاستيطانية، وعلى رأسها خطة الضم، لإبقائها تحت نار الاستيطان وهجمات المستوطنين، والتجهيز لحالة من التهجير القسري والسيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين لاستلابها وضمها للكيان المحتل.
وفي الأثناء؛ أعادت الفصائل الفلسطينية موقفها بضرورة أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة وإنجاز صفقة تبادل جادة ومجزية.
بينما يسعى "بلينكن" لإنجاز اتفاق يشمل هدنة في قطاع غزة وتبادلا للأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال، غير أنه من غير المستبعد أن يثير الاتفاق المحتمل خلافات متصاعدة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.
في حين يواصل الاحتلال جرائمه الهمجية ضد القطاع، بارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 27 ألفاً و131 شهيداً، وإصابة 66 ألفاً و287 فلسطينياً، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمائة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
وما تزال طائرات الاحتلال الحربية تكثيف قصفها الهمجي ضد رفح، جنوبا، بما يثير القلق الأوروبي والغربي من أية نوايا إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين فيها قسراً خارج القطاع.
كما واصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما دمر طيران الاحتلال مسجداً جنوب مدينة غزة، إلى جانب تدمير مربعات سكنية كاملة في غرب مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.

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