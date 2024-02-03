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نصف الأميركيين يرون أن إسرائيل تمادت كثيرا في حربها على غزة

2/3/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - وجد استطلاع رأي أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل "تمادت كثيرا" في حملتها العسكرية على قطاع غزة التي مضى عليها 15 أسبوعا.
ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" خلال الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، فإن هذه النتيجة مدفوعة بشكل رئيسي بعدم الرضا المتنامي بين الجمهوريين والسياسيين المستقلين.
وبشكل عام، يُظهر الاستطلاع أن الدعم لإسرائيل وتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الوضع يتراجع قليلا في جميع المجالات، حيث كشف الاستطلاع أن 31 % فقط من الأميركيين البالغين يؤيدون طريقة تعامل بايدن مع الصراع، ويتضمن ذلك 46 % فقط من الديمقراطيين، وفي هذا تراجع كبير مقارنة بالتأييد لنهج بايدن بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
كما يظهر الاستطلاع أن 33 % من الجمهوريين يقولون الآن إن الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى تمادى كثيرا، ويشكل ذلك ارتفاعا كبيرا من نسبة 18 % بين الجمهوريين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويرى 52 % من المستقلين الأمر ذاته، ارتفاعا من نسبة 39%، كما يشعر 62 % من الديمقراطيين الشعور نفسه، وهي الأغلبية ذاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وفي الإجمال، وجد الاستطلاع أن 50 % من الأميركيين البالغين يعتقدون الآن أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ذهب أبعد مما ينبغي له، وفي هذا ارتفاع ملحوظ عن نسبة 40 % التي أظهرها استطلاع مشابه لأسوشيتد برس ومركز نورك أجري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتتضمن نتائج الاستطلاع الجديد المزيد من الأخبار المثيرة للقلق بالنسبة للرئيس جو بايدن عندما يتعلق الأمر بالدعم من حزبه السياسي، وتتزايد خطوط الانقسام في قاعدته الديمقراطية، مع وجود بعض الكتل الديمقراطية الرئيسية التي من المحتمل أن يحتاجها بايدن إذا كان سيفوز بولاية ثانية غير راضية عن تعامله مع الصراع.
ووفقا للاستطلاع، فإن حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين غير بيض لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الصراع، بينما يوافق حوالي نصف الديمقراطيين البيض على نهجه.
والملاحظ أن حوالي 7 من كل 10 ديمقراطيين تحت سن 45 لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الصراع. وهذا عكس موقف الديمقراطيين الأكبر سنا، حيث يؤيد تقريبا 6 من كل 10 نهج بايدن.
كما يقول نحو 7 من كل 10 ديمقراطيين الذين لا يؤيدون طريقة تعامل بايدن مع الصراع إنه من المهم جدا على الولايات المتحدة أن تساعد في إجراء مفاوضات من أجل وقف نهائي لإطلاق النار.
ويُظهر الاستطلاع الآن أن 35 % فقط من الأميركيين البالغين يصفون إسرائيل الآن بأنها "حليف" يشارك الولايات المتحدة المصالح والقيم، ويتوافق هذا مع وجهات النظر التي كانت سائدة قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد زيادة قصيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 44 %.
ويقول 36 % من الأميركيين البالغين إن الولايات المتحدة لا تقدم الدعم الكافي للفلسطينيين، بزيادة بسيطة عن نسبة 31 % التي كانت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ورغم أن نحو 6 من كل 10 أميركيين يصفون استعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها أولوية أميركية مهمة، فإن 3 من كل 10 فقط يقولون إنه من المهم جدا تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية لمحاربة حماس.
إلى ذلك وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا، رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات لإذاعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا فيها حكوماتهم بـ "التواطؤ المحتمل في جرائم حرب".
ووفقاً لشبكة (CNN)، قال المسؤولون في الرسالة التي صدرت أول من أمس، إن هناك "دلائل معقولة على أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".
واتهم المسوؤلون، ومن بينهم نحو 80 مسؤولاً ودبلوماسيا أميركياً، حكوماتهم بـ"الفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف مكانة بلدانهم الأخلاقية في العالم".
ودعا الموقعون على الرسالة حكوماتهم إلى "استخدام كل نفوذها" للوصول إلى وقف إطلاق النار، والتوقف عن القول بأن هناك "أساسا منطقيا إستراتيجيا يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".-(وكالات)

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