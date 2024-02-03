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الضربات الأميركية على سورية والعراق.. الهدف والتوقيت والمحاذير

2/3/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن القصف الأميركي على مناطق شرقي البلاد يستهدف سيادة العراق، فيما قالت الخارجية السورية إن الضربات الأميركية على أراضيها تؤجج الصراع في المنطقة على نحو خطير، بينما اعتبرته إيران عدوانا صريحا ومعلنا على سورية والعراق ويضرب الاستقرار الإقليمي.
وقال العوادي في بيان إن 16 شخصا بينهم مدنيون لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون جراء القصف الأميركي على منطقتي عكاشات والقائم شرقي البلاد.
ووصف الهجوم بعدوان جديد يستهدف سيادة العراق، وقال إن الجانب الأميركي عمد بعد تنفيذه الهجوم إلى تزييف الحقائق عبر الإعلان عن وجود تنسيق مُسبق مع الحكومة العراقية حول هذا الشأن، معتبرا أن "هذا ادعاء كاذب يهدف لتضليل الرأي العام الدولي".
واعتبر البيان أن وجود التحالف الدولي "الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له" صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحامه في الصراعات الإقليمية والدولية.
كما أكد أن أراضي العراق ليست ساحة لتصفية الحسابات وليست المكان المناسب لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وكان الجيش الأميركي أعلن مساء أول من أمس أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سورية والعراق ردا على الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة أميركية شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سورية، وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
وبحسب المصادر الأمنية العراقية، استهدف القصف الأميركي مخازن سلاح، ومقار تتبع الحشد الشعبي في منطقة دور السكك بالقائم في محافظة الأنبار، ومقر قيادة عمليات الأنبار للحشد، ومقر الطبابة، ومقرات أخرى في منطقة عكاشات المجاورة لقضاء القائم.
من جهتها، نددت الخارجية السورية أمس بالضربات الجوية الأميركية على أراضيها، وقالت إن هذا الاعتداء يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.
وأضافت أن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي، معتبرة أن القوات الأميركية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودانت دمشق "الانتهاك الأميركي السافر" وقالت إنها "ترفض رفضا قاطعا كل الذرائع والأكاذيب التي روجت لها الإدارة الأميركية لتبرير هذا الاعتداء".
ووفق بيان لوزارة الدفاع السورية فإن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر" مؤكداً استمرار القوات السورية في حربها "ضد الإرهاب حتى القضاء عليه" وتحرير كامل الأراضي "من كل إرهاب واحتلال".
وبحسب مصادر محلية، فقد استهدف القصف الأميركي في سورية قرية عياش في الريف الغربي لدير الزور، وكذلك حويجة صقر وسط مدينة دير الزور ومطار المدينة العسكري، كما استهدف حي التمور في مدينة الميادين ومنطقة الشبلي وعين علي في ريف دير الزور الشرقي، ومحطة الضخ الثالثة في بادية مدينة تدمير.
بدورها، نددت إيران بشدة بالضربات الأميركية ووصفتها بأنها "انتهاكات لسيادة العراق وسورية ووحدة أراضيهما"، فقد اعتبرت مصادر إيرانية القصف الأميركي عدوان صريح ومعلن على سورية والعراق ويضرب الاستقرار الإقليمي.
وأكدت أن حديث واشنطن عن ضربات لفيلق القدس في سورية غير واقعي وذر للرماد في العيون، ولا وجود لقواعد تابعة للحرس الثوري أو فيلق القدس في المناطق التي تعرضت لقصف أميركي في سورية.
وذكرت المصادر أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن لغة التهديد واستخدام القوة العسكرية سيرتدان عليها بشكل سلبي، كما أن العدوان الأميركي على سورية والعراق يأتي بتوقيت وخلفيات سياسية وانتخابية للرئيس جو بايدن.
من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة الضربات الأميركية على أهداف في العراق وسورية، وقالت إنها تعتبر "هذا العدوان" تصعيدا خطيرا و"تعديا على سيادة البلدين".
وعلى الصعيد الدولي، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -السبت- جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجرا"، محذرا مجددا من أن الشرق الأوسط "مرجل يمكن أن ينفجر".
من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية البلجيكية من تفجر الأوضاع، وقالت "هناك إمكانية كبيرة لتصاعد الوضع في المنطقة ويجب أن نحذر من وقوع ذلك".
من جانبها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت مجددا بطائرة مسيرة وصواريخ قاعدتي التنف والقرية الخضراء الأميركيتين في سورية، فيما لم تذكر وقت الاستهداف.
كما أعلنت أنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة حرير الأميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، مؤكدا أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو بأي مكان آخر في العالم" لكنه تابع قائلا "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".
وذكر البيت الأبيض أن واشنطن أبلغت الجانب العراقي سلفا بهذه الضربات، لكنها لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن.
من جهته، قال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الضربات الأميركية خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق التي تسعى إلى ضمان استقرار المنطقة.
وفي الولايات المتحدة وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، سهام انتقاداته إلى توقيت الضربات العسكرية.
واعتبر أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت طهران مسبقاً بردها هذا، في إشارة إلى التلميحات والتسريبات وحتى التأكيدات التي صدرت من واشنطن في وقت سابق بأن الرد على هجوم الأردن آتٍ لا محالة قريباً وعلى عدة مستويات.
كما رأى أن الإدارة الأميركية انتظرت أسبوعاً كاملاً وأخطرت العالم أجمع بما في ذلك إيران، بطبيعة ردها على الهجوم في الأردن.
بدوره، قلل السيناتور الجمهوري توم كوتون من أهمية هذا التحرك، قائلا في بيان "يجب أن يكون لدينا رد جدي وعقابي لم أره بعد".
كما اعتبر أنه إذا "أرادت إدارة بايدن بالفعل تجنب الحرب مع إيران، فإن الطريق الأفضل تكون في ضرب أصولها بقوة، كما فعل دونالد ترامب عام 2020، عندما قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أو رونالد ريغان عام 1988، عندما أغرق سفينة إيرانية.
وفي نفس السياق، وصف كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، روجر ويكر، تصرف الإدارة بـ"الأحمق". وقال "أمضت إدارة بايدن نحو أسبوع تبعث إشارات بحماقة حول خططها، ما منح الإيرانيين الوقت الكافي للاختباء".
من جهته، اعتبر ميك مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق، أن التأخر في شن الضربات أعطى طهران مهلة لنقل عناصرها بعيدًا عن مواقع الاستهداف. وقال: "إن البعض قد يرى أن الولايات المتحدة أضاعت فرصة إلحاق أذى حقيقي بإيران وإيلامها".
كذلك، اعتبر الباحث الأميركي شارلز ليستر، مدير برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، أن الضربات لم تطل "أهدافاً ذات قيمة عالية" بل ركزت على مواقع لوجيستية للميليشيات ومخازن للصواريخ والدرون.
وعن أسباب تأخر الرد على هجوم الأردن؟ أوضح الجنرال دوغلاس سيمز، أن البنتاغون انتظر الطقس المناسب من أجل التحرك!
إلا أن طهران بالفعل قد تكون استفادت من هذا التأخر أو الانتظار. فقد أفادت عدة مصادر مطلعة أول من أمس أن الإيرانيين سحبوا عددا من قياداتهم ومستشاريهم من سورية تحسباً لأي ضربة أميركية.-(وكالات)

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