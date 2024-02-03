Sunday, 04 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف نعيد للإنسانية إنسانيتها؟

2/3/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


يستذكر العالم في الرابع من شهر شباط من كل عام اليوم الدولي للأخوة، وهو يوم للتذكير بأن القيم الإنسانية ترتكز على روابط مشتركة بين البشر جميعا على هذه الأرض، وقائمة في جذورها على الأخوة النابعة من طبيعة وفطرة النفس الإنسانية الواحدة مهما تعددت الأعراق والأجناس والألوان؛ فما يجمع البشر أكثر مما يفرقهم ، يجمعهم المصير المشترك وحتميته وحب الحياة، تجمعهم مشاعر إنسانية واحدة وأحلام مشتركة بمستقبل أفضل، ويوحدهم سعي دائم للحق و الحرية.
لذا فإن القوانين الوضعية وتحديدا القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان قامت في جوهرها على تقنين مبادئ هذه الأخوة في اطار نصوص ملزمة للدول، فالاتفاقيات الدولية قامت في جوهرها على فكرة الأخلاق والإنسانية والأخوة التي ينبغي تنظيمها وصولا إلى ضمان عدم المساس بها من أي جهة كانت. هذه الأخوة وهذا المصير الواحد هو السر الكامن وراء عالمية حقوق الانسان.
وفي هذا السياق وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم وفي ظل ما يشهده العالم من عدوان آثم على قطاع غزة لا بد من التأكيد على أن فهم مضامين هذا اليوم لم تكن على سوية واحدة بين الدول كافة، فهناك نماذج عكست مضامين هذه الأخوة في تطبيقاتها وممارساتها، وفي مقدمتها الأردن التي كرست عبر تاريخها قيم الأخوة الإنسانية والحرص على إعلاء شأنها بنماذج إنسانية يصعب حصرها، كان آخرها الوقفة الأردنية الإنسانية والحقوقية مع أهلنا في قطاع غزة ورفضه للعدوان والجرائم وإبراز الحقائق بخطابات ورسائل واضحة الدلالة، وإرسال المساعدات والمستشفيات الميدانية بعمليات تتسم بالجرأة والإقدام رغم الظروف الميدانية الصعبة. في المقابل كانت دول عديدة تقف في اتجاه معاكس لأدنى قيم الأخوة، لا بل كانت عونا للظالم على ظلمه واستبداده.
قطاع غزة والندبة الإنسانية التي ستبقى في ضمير الإنسانية وفق وصف الأمين العام للأمم المتحدة من هول ما يحدث ، تجعلنا نقف على أعتاب العالم نفكر مليا كيف سنعيد للإنسانية إنسانيتها؟
في اليوم العالمي للأخوة، في الرابع من شهر شباط لعام ألفين وأربع وعشرين ميلادية، نقول كما قال محمود درويش: ((هل نسينا شيئا وراءنا ؟ نسينا تلفت القلب، وتركنا فيك خير ما فينا)). نعم، لقد ترك العالم خير ما فيه ومضى نحو مزيد من الظلم والتكالب والتواطؤ على شعب لا يملك من أمره شيئا غير الدعاء وانتظار الأخوة الإنسانية أن تعود.

MENAFN03022024000072011014ID1107805352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث