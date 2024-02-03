Sunday, 04 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ركيزة في الاستقرار

2/3/2024 2:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

معدلات التضخم، بوصفها مؤشرا رئيسيا للاستقرار الاقتصادي، تُعد إدارتها أحد أبرز التحديات وأهم الإنجازات في السياسة النقدية لأي دولة، وفي هذا الإطار، يظهر البنك المركزي الأردني كمثال للإدارة الحصيفة والكفؤة، خاصة في ظل تحديات توازن الأسعار والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة.
تحقيق معدل تضخم قدره 2.1 % في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، يعكس بوضوح النجاح للسياسات النقدية المتبعة في الأردن، إذ إن هذا الإنجاز ليس صدفة، بل نتيجة لتطبيقات محكمة وإستراتيجيات مدروسة تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير بيئة اقتصادية مواتية. السياسة النقدية في الأردن، من خلال تنظيم العرض النقدي وضبط أسعار الفائدة، تعمل بكفاءة عالية لمواجهة الضغوط التضخمية والحد من تقلبات الأسعار. الإدارة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تتجلى أيضا في قدرته على التنبؤ والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية بما يضمن استمرارية النمو المستقر للاقتصاد الوطني، إذ إنه ومن خلال سياسات مرنة ومتجاوبة مع الظروف الاقتصادية، استطاع الأردن أن يحافظ على مستويات تضخم مثالية مقارنة بالعديد من الدول، مما يعزز من الثقة بالسياسة النقدية والاقتصاد الأردني بشكل عام.
هذه الإدارة الكفؤة لم تكن لتتحقق دون استخدام أدوات نقدية متطورة وتحليلات دقيقة للسوق والاقتصاد، فالبنك المركزي الأردني، من خلال تركيزه على البيانات الاقتصادية والمالية، ينفذ سياسات قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية وضمان استقرار القيمة الشرائية للعملة الوطنية. من ناحية أخرى، تعتبر الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، التي وصلت إلى 18.2 مليار دولار، مؤشراً قوياً على السياسة النقدية الفعالة، إذ ان هذا المستوى من الاحتياطيات يوفر غطاء كبيرا لمستوردات المملكة، ما يضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات الأساسية، ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، شهد الأردن نموا في الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، بنمو نسبته 3.9 % لتبلغ 43.7 مليار دينار، هذه الزيادة، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك، تعكس تحسن الثقة بالنظام المالي، وتسهم في تعزيز القدرة الاستثمارية للاقتصاد.
التضخم يشكل تحديا معقدا للاقتصادات عالميا، ومع ذلك، تُبرز إدارة الأردن الفعالة لهذا التحدي، عبر إستراتيجيات نقدية مدروسة، ما يُعد دلالة على السياسة الحصيفة والمقاربة الدقيقة، ويُسلط الضوء أيضا على القدرة على تأمين بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار والنمو المستدام، فبذلك، يُثبت الأردن أن الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية تلعب دورا حاسما في الاستقرار الاقتصادي.
الإدارة الحصيفة والكفؤة للسياسة النقدية في الأردن تؤكد على أهميتها كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، ومن خلال الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة ومعقولة، يستمر البنك المركزي الأردني في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويوفر أساسا متينا لنمو مستدام وشامل.

MENAFN03022024000072011014ID1107805351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث