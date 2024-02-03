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مشاركة واعية في إبادة الفلسطينيين..!

2/3/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تدافعت الكثير من الدول للانضمام إلى الولايات المتحدة في قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولا يمكن النظر إلى هذا الإجراء، بمشاهدة الذرائع، سوى بحقيقته كمساهمة إجرامية في تعميق معاناة الفلسطينيين وإسلامهم للموت. وحسب توني بلينكين، وزير خارجية الدولة التي لا تضيع فرصة لتعذيب الفلسطينيين، فإن بلده لم يتحقق من اتهامات الكيان لموظفي الوكالة بشكل مستقل، وأخذت رواية الكيان الصهيوني كشيء مُصدق لا يحتمل الشك.
يأتي هذا الإجراء ضمن سياق طويل من مساعي الكيان الاستعماري الاستيطاني لإلغاء الشعب الفلسطيني بكل وسيلة ممكنة. وقد جرت محاولات لإعادة تعريف ((اللاجئ الفلسطيني)) بحيث يتم نزع الصفة– التي تمثلها وكالة الغوث- بحيث لا تنطبق إلا على الذين هُجروا في العام 1948. وبذلك يفقد أبناؤهم وأحفادهم هذه الصفة بحيث لا يحق لهم المطالبة بحق العودة. وستكون الوسيلة لتحقيق ذلك هي إنهاء وجود ((الوكالة))، ومعها سجلاتها التي توثق أجيال اللاجئين الفلسطينيين.
الآن، في الوقت الذي يشهد تعرض الفلسطينيين لوحشية غير مسبوقة تتمثل في تصفيتهم جسديًا بالرصاص والمرض والجوع، تتداعى الدول فاقدة الإنسانية والضمير لقطع التمويل عن ((الوكالة)) حين تشتد الحاجة إلى خدماتها في قطاع غزة وسكانه المستهدفين بالإبادة. وتتجاهل هذه الدول تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة من مختلف الوكالات الذين يصفون الآثار المميتة التي سيخلفها تعليق التمويل على الفلسطينيين في غزة، وبقية اللاجئين خارج الوطن. وبذلك، يبدو سلوك هذه الدول، المبرر بأساس هزيل، مشاركة واعية ومقصودة في الهجوم الغريب على الشعب الفلسطيني والبحث عن أسباب لإخراجه جميعًا من التاريخ.
سوف يعني حرمان ((الوكالة)) من التمويل في هذه الظروف المشاركة في الإعدام الميداني خارج نطاق القانون لفلسطينيي غزة الذين يمكن أن تنقذهم إغاثة الأونروا من الموت. وسوف يعني أيضًا حرمانَ بقية الفلسطينيين في مخيمات الداخل والشتات من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والمادية التي تقدمها ((الوكالة)). وسوف يضع ذلك عبئًا إضافيًا على كاهل الدول المضيفة للاجئين. وعلى المستوى الإستراتيجي، سوف يخدم تفليس ((الوكالة)) خطط إلغائها، وربما استبدالها بتكوين يميّع مفهوم اللاجئ الفلسطيني، وينفذ سياسات يضعها الكيان الصهيوني وتطبقها الدول الحليفة والصديقة العاكفة على شطب الفلسطينيين.
كان مما يتهم به الكيان وكالة الغوث أنها تساعد ((التطرف)). ويعني بذلك أن مدارسها لا تدرّس للطلاب الفلسطينيين مناهج تصور لهم الاستعمار الصهيوني كنعمة إلهية ومثال لما ينبغي أن يُعبد في الأرض. وقد كرر نتنياهو في كل خطاب في الآونة الأخيرة أنه يريد أن يفرض في المناطق الفلسطينية مناهج لا تعلّم أطفال الفلسطينيين ((كراهية إسرائيل)) بدلاً من عشقها الواجب. ويتحدث قاتل الأطفال بثقة مجنون بداء العظمة عن حبّ مفترض وقبول يحمله لكيانه أطفالُ فلسطين اليتامى ومبتورو الأطراف والمصابون بكل أنواع الفقد والصدمة بسبب ((الجيران السلميين)). ويبدو أنه لا يريد الاعتراف بحقيقة أن عقوداً من المحاولات بشتى الوسائل لم تغير انتماء الفلسطينيين أو تضعف هويتهم وإدراكهم الطبيعي لمكانهم في الصراع. وكان كل ما فعلته وحشية الاستعمار الصهيوني وأنصاره هو زرع المزيد والمزيد من الحقد المبرر والإصرار على تخليص العالم من كيان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجدير بالكراهية.
حسب تعريف الأمم المتحدة، تشمل الإبادة الجماعية الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وفي ظل الإبادة الجماعية (المحتملة) على الأقل حسب محكمة العدل الدولية، فإن الحرمان المتعمد من الموارد والمساعدات الأساسية في غزة يسهم حتمًا في خلق ظروف تعرّض الأرواح للخطر. ومن المؤكد أن تعمُّد تعليق تمويل أهم وكالة إغاثة أممية في القطاع يعني المشاركة في قصد التدمير الكلي للغزيين وتعريض أرواحهم للخطر. وينبغي أن تدرك الدول المشاركة خطورة أعمالها ودورها في تعميق الأزمة الإنسانية في غزة إلى حد القتل المتعمد للمدنيين وإبادتهم جماعيًا.
في ظل العقوبات الجماعية المسيسة بحق 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، حسب مسؤول في الأمم المتحدة، والظروف الكارثية بشكل خاص في غزة، يتساءل المرء عن دور الدول العربية الغنية في إجهاض الاستهداف العدواني لـ))الوكالة)) والغايات خلف هذا الاستهداف. وإذا لم تكن هناك موانع لا نعرف عنها، فإن بوسع هذه الدول أن تغطي نقص التمويل من دون خوف من اتهامها بتمويل ((الإرهاب)) الذي تعرف أنه غير موجود مطلقًا في عمل ((الوكالة))، وأن تدافع عن موقفها بشجاعة في ضوء التزامها القومي والديني والأخلاقي والإنساني تجاه الفلسطينيين، كعرب وكبشر.
إذا كان مشعلو الحرائق ونازعو الاستقرار الحقيقيون في العالم يعرفون أعمالهم الحربية وغير الإنسانية بأنها مساهمة في حفظ استقرار الإقليم، فإن استثمار العرب في إغاثة الفلسطينيين في غزة وغيرها، ومن ذلك دعم ((الوكالة)) ينبغي أن يساعد استقرار الإقليم حقًا. لطالما كانت الاحتياجات الإنسانية غير الملباة سببًا في الاضطرابات والسخط التي تكون لها تداعيات عبر الحدود. وينبغي أن يكون الأوان قد حان، بل وتأخر، لإعادة تعريف المصالح الوطنية للدول العربية بطريقة أفضل كما هي في حقيقتها الواضحة. ولا تخفى المصلحة الوطنية والإنسانية والقومية في حفظ البعد المادي والرمزي لـ))الوكالة)) في هذه الظروف، وليس لخدمة الوجود الفلسطيني فقط.

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