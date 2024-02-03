وقفة شعبية تندد بتجفيف تمويل الاونروا في العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

استنكرت الفعاليات الحزبية والنفابية والشعبية الهجمة الغربية على وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين (الاونروا) وتجفيف تمويلها لشل قدرتها على اداء دورها الوظيفي في تخفيف من معانه ابناء فلسطين لا سيما في قطاع غزة والذين يواجهون اقصى ظروف الحياه على وجه الكرة الارضية.



وبينت الفعاليات في وقفة احتجاجية من امام مسجد الحسين بن طلال في العقبة بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الاهل في غزة ان هذه الهجمة الغربية تضاف الى قائمة الابادة الجماعية في قطاع غزة بعد عدوان الكيان الاسرائيلي الغاشم على غزة بهدف تصفيتهم عرقيا ودينيا وتهجيريهم من وطنهم وارضهم تهجيرا قسريا منه، في وقت يعانون فيه من كافة انواع الابادة الجماعية والامراض والجوع القتل المتعمد.



وقال المشاركون في الوقفة إن انقياد الغرب الاعمى وراء مخططات الحركة الصهوينية يحقق الاهداف الصهوينية في البلاد لوقف مساهمتها في موازنة وكالة الاونروا ومحاولة لشطب حق العودة وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطسنية في الضفة وغزة في صد العدوان الغاشم على الاهل في غزة للوم 119 والذي راح ضحتيه اكثر من 27 الف شهيد جلهم من النساء والاطفال غير الاصابات التي تقدر بـ 66 الف مصاب.



وطالب المشاركون في الوقفة الحكومات العربية بمقاطعة الكيان الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.



ورفع المشاركون يافطات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لاطلاق النار في كل مكان في غزة وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه احدث اسلحة البطش بالمدنيين الابرياء.



وحيا المشاركون الموقف الاردني ملكا وحكومة وشعبا ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي إرتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الأعزل.ظ



وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الاسرائيلي لفلسطين .