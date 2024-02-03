وفد إماراتي يزور مركز العقبة البحري

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

اطلع وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وعدد من الخبراء في المجال البحري على البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية التي يطرحها مركز العقبة للتدريب والتعليم البحري والدور المميز الذي يلعبه في تأهيل الطلبة والعاملين في القطاع البحري، والإجراءات التي يتبعها في تدريب المشاركين المحليين والأجانب من مختلف الجنسيات.

وقدم عميد كلية العقبة الجامعية مدير مركز العقبة البحري الدكتور احمد بهجت شموط شرحا تفصيليا عن إستراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية، النابعة من الرؤى الملكية السامية، في تطوير المركز ومرافقه ليصبح أكاديمية متخصصة في المجال البحري تكون رائدة عالميا، الى جانب اهتمامها في بناء شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.



وبين شموط أن مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري والذي يقدم دراسات فريدة من نوعها في الأردن والمنطقة، وقد خطى خٌطاً متميزة وفريدة في صناعة وعمليات النقل البحري بما في ذلك الموانئ والشحن البحري والملاحة والهندسة البحرية وذلك من خلال كادر من الخبرات المتميزة والمعروفة في قطاع التعليم والتدريب البحري، والذين يقومون بتوفير البيئة الديناميكية المناسبة للربط ما بين التعليم النظري وبين التدريب العملي، مستفيدين من البنية التحتية التي توفرها جامعة البلقاء التطبيقية من محاكيات ومشاغل تحقق المعايير الدولية والتي تضمن تمكين الطالب من المهارات حسب المتطلبات القياسية الدولية للالتحاق بسوق العمل.

وأشار مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس أن الخبرات الأردنية في مجال النقل البحري والهندسة البحرية مشهود لها في كافة أنحاء العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مبينا إن الكوادر البحرية هي من الوظائف النادرة، ولمواكبة لخطط التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية واستجابة للنداء الوطني واستراتيجية وزارة النقل بإنشاء كليات بحرية في الجامعات الرسمية، فقد استشعرت جامعة البلقاء التطبيقية أهمية التجاوب مع الطلب المتزايد من الجهات والهيئات التي لها علاقة وثيقة بصناعة النقل البحري وبالتالي قامت باستحداث تخصصات بكالوريوس تكنولوجيا النقل البحري ودبلوم الهندسة البحري في كلية العقبة الجامعية في عام 2013 بهدف إعداد الكوادر البحرية للعمل على ظهر السفن والكفاءات المتميزة في إدارة وتشغيل الموانئ وأعمال النقل البحري حسب المعايير العالمية.



من جهته قال الكابتن يوسف السرحان أن مركز العقبة مركزاً متميزاً معتمداً محلياً ودولياً وفق أعلى المعايير ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية ومتطلبات الهيئة البحرية الأردنية مستقطباً لكافة الكوادر البحرية ورافداً لجميع القطاعات البحرية واللوجستية إقليميًا ودوليًا بخرجيه المتميزين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم وحملة الشهادات التأهيلية البحرية والهندسية والمساهمة في دعم وازدهار صناعة النقل البحري، وتوفير تعليم وتدريب متميز وإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على العمل على متن السفن، مؤكداً أن المركز يقدم تعليم وتدريب بحري عالي الجودة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية والموانئ ولوجستيات النقل البحري بما يتوافق مع الرؤية والأعراف الجامعية والاتفاقيات الدولية وصولاً إلى الافتخار بحملة الشهادات الأهلية البحرية الأردنية وبكفاءات متميزة بما يتلاءم مع احتياجات سوق النقل البحري.



في الختام أثنى الوفد الزائر على المستوى المتقدم الذي توصل له مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري من خلال ما يحتويه من خبرات وكفاءات ومختبرات ومحاكيات، تجعله يقدم التعليم والتدريب المناسبين ضمن أعلى معايير الجودة العالمية، وأتفق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل وتعزيز سبل التعاون في هذا المجال خدمة لبلدينا الشقيقين، الأردن والإمارات.