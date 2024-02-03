إربد.. وفاة طفل وإصابة اثنين إثر تسرب غاز المدفئة

إربد.. وفاة طفل وإصابة اثنين إثر تسرب غاز المدفئة
التاريخ
2/3/2024 2:22:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفي طفل وأصيب اثنان آخران، أمس الجمعة، إثر
تعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز من المدفئة في منطقة كفر سوم بمحافظة إربد، حيث تم
إسعافهم إلى مستشفى اليرموك الحكومي.
وبحسب مصدر مطلع، وصفت حالة المصابين بالمتوسطة،
فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.
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