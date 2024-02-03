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إربد.. وفاة طفل وإصابة اثنين إثر تسرب غاز المدفئة

2/3/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي طفل وأصيب اثنان آخران، أمس الجمعة، إثر تعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز من المدفئة في منطقة كفر سوم بمحافظة إربد، حيث تم إسعافهم إلى مستشفى اليرموك الحكومي.

وبحسب مصدر مطلع، وصفت حالة المصابين بالمتوسطة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

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