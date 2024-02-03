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4 وفيات بحريق منزل في جرش

2/3/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات توفي ٤ أشخاص بينهم طفلان عصر اليوم إثر حريق اندلع في منزلهم بجرش وفق تصريحات مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم.
وأكد العتوم أن الحريق تسبب في ٤ وفيات واصابتان للأم واحد البنات وحالتها حرجة.
ووقع الحريق في منطقة دير الليات في مدينة جرش وما زالت التحقيقات جارية بخصوص سبب الحريق.

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