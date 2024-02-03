Sunday, 04 February 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جرش: معامل طوب ومحال خردة.. تلوث مرخص لغياب البديل

2/3/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين طعيمات جرش –يشكل الانتشار العشوائي لمعامل الطوب والبلاط والرخام ومحال بيع الخردة على جوانب الطرق في مدينة جرش تلوثاً بيئياً وبصرياً خاصةً وأنها تتواجد بشكلٍ أكبر على مدخل المدينة الأثرية وعلى طول الطريق السياحي الذي يربط محافظتي جرش وعجلون بالعاصمة.
وفيما لا ينسجم وجود هذه المعامل والمحال مع خصوصية جرش السياحية، يبرر أصحابها أن هذا الانتشار مرده عدم وجود موقع بديل يكون مناسباً لطبيعة مهنتهم وتتوفر في الخدمات اللازمة وبأجور تتناسب طبيعة دخلهم.
‎ووفق صاحب أحد محال بيع الرخام والحجر والطوب محمد العفيف، فإنه وغيره من أصحاب المحال استأجروا قطع الأراضي منذ سنوات بجانب الطريق الرئيس كون طبيعة عملهم تتطلب ذلك، لاسيما ما تفرضه عمليات التحميل والتنزيل بواسطة الآليات الثقيلة، إضافةً الى أن هذا الموقع يوفر خدمتي الكهرباء والماء المهمة لعملهم.
‎وأوضح أن مواقعهم التي يعملون فيها لا يوجد بديل عنها، وهي قريبة من مواقع المستهلكين لتسهيل عملية البيع وتتوفر فيها مختلف الخدمات.
‎وأكد أنه في حال قامت الجهات المعنية بتوفير موقع بديل لهم، سيلتزمون بالانتقال إليه، شريطة أن تتوفر فيه الخدمات المناسبة لطبيعة عملهم.
في المقابل، يشكو مواطنون من انتشار المعامل ومحال الخردة بين الأحياء السكنية متسببة تلوثاً بيئياً وبصرياً، ناهيكَ عن الإزعاج الصادر من هذه المحال.
‎وقال المواطن موسى العياصرة إن أحياءً سكنية في جرش تعاني من انتشار عشوائي لمعامل الطوب وتتسبب بإزعاج للسكان، إضافةً الى التلوث الصادر عنها نتيجة تطاير الغبار منها.
‎وبين أن هذه المعامل يتطلب عملها استخدام آليات ثقيلة لغايات التحميل والتنزيل ما يتسبب بأضرار للشوارع والبنية التحتية.
ويؤكد ناشطون في مجال الحفاظ على البيئه أن معامل الطوب والرخام ومحال الخردة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، أصبحت مهنة تعتاش عليها آلاف الأُسر وتشهد انتشارا على طول الطريق المؤدي إلى غابات دبين.
واعتبروا أن هذا التوسع وخاصة في محال الخردة يشكل خطرا وتلوثا بيئياً.
وقالوا إن تواجد معامل الطوب والرخام بين الأحياء وبالقرب من المنازل مشكلة يجب حلها.
‎وقال رئيس الجمعية الأردنية البيئية لحماية الأرض محمد ليحو إن مشكلة معامل الطوب والبلاط والرخام والتي تنتشر على طول الطريق الدولي السياحي الذي يربط العاصمة بمحافظات الشمال وتشكل تشوها بصرياً وبيئياً لا تقل خطورةً عن محال بيع الخردة والتي تعتبر مخلفاتها ونواتج عملها أكثر ضررا، ومن الأفضل أن تكون في مواقع بعيدة عن الأحياء السكنية.
‎وأوضح أن هذه المحال تتسبب بتلوثٍ متعدد من حيث الأصوات المزعجة والغبار والمخلفات الصلبة التي يصعب التعامل معها، ومن الأفضل أن تقوم البلديات التي تقع هذه المعامل ضمن مناطقها، بتوفير مواقع مناسبة ومخدومة ونقلها إليها أسوة بالمدينة الحرفية لتخليص المدينة الأثرية والطريق السياحي من هذه التشوهات البصرية والبيئية.
‎بدوره، قال رئيس قسم الإعلام والتواصل في بلدية المعراض المهندس مظهر الرماضنة، إن البلدية أجرت دراسات كافية على مشروع نقل محال الميكانيك والحرف والمهن الصناعية ومنها معامل الطوب ومحال الخردة إلى موقع بديل ضمن مشروع مدينة حرفية للبلدية، وقد تم توفير قطعة أرض مناسبة ولكن لغاية الآن لا يتوفر تمويل للمشروع.
‎وأقر بأن هذه المحال تنتشر بشكل كبير على طول الطريق الرئيس السياحي في بلدة ساكب وعلى الطريق الرئيس قبل مخيم جرش باتجاه غابات دبين.
‎وبين أن هذهِ المحال تنتشر بشكل واسع وقد ظهرت مؤخرا مشكلة انتشار محال الخردة كذلك، وبات من الضروري نقلها إلى موقع بديل مناسب مخدوم بأجور مناسبة تلائم قدرة العاملين في هذا المجال.
‎وأكد الرماضنة، أن البلدية لا تستطيع إلزام أصحاب المعامل بأي موقع بديل، طالما أنها لم تقم لغاية الآن بإنشاء مدينة حرفية لهذه المهن المتفرقة، غير أنها اعدت دراسات جدوى واسعة لإقامة مدينة حرفية وتبحث عن موقع مناسب وبعد الحصول على قطعة أرض سيتم البحث عن تمويل مناسب للمشروع الذي لن تقل كلفته عن نصف مليون دينار.
‎وبين أن هذه المهن تحتاج طبيعة عملها إلى مدينة حرفية، تتوفر فيها كافة التجهيزات اللازمة وأن تكون بعيدة عن المواقع السكنية، معتبرا أن إقامة مدينة حرفية سيكون مشروعا ناجحا بالنظر لعدد المحال المنتشرة والتي تقدر بالمئات.
‎وتابع، حاليا لا يمكن إيقاف تراخيص هذه المحال لعدم توفر مدينة حرفية وكونها ملتزمة بالتراخيص القانونية، مشيرا إلى أن هذه المحال تشكل موردا ماليا مهما بالنسبة لبلدية المعراض.

MENAFN03022024000072011014ID1107805344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث