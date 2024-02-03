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المزار الشمالي.. غياب مركز تدريب مهني يبقي متعطلين خارج سوق العمل

2/3/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي اربد - تسبب عدم وجود مركز تدريب مهني في لواء المزار الشمالي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 100 ألف نسمة، بارتفاع نسبتي البطالة والفقر في اللواء في ظل وجود آلاف الشبان المتعطلين عن العمل والراغبين بتطوير قدراتهم وخبراتهم التدريبية للحصول على في مشاريع خاصة أو عامة.
وحسب المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي المهندس إياد الجراح فإن عدد المتعطلين عن العمل في لواء المزار الشمالي يزيد على 17 ألف شاب وشابة، سواء من خريجي الجامعات أو الحاصلين على الثانوية العامة، مؤكدا أن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى مراكز تدريب مهني من أجل تدريبيهم في ظل عدم قدرتهم على الالتحاق بوظائف القطاع العام أو الخاص.
وأشار إلى أن غالبية الخريجين الحاصلين على شهادات جامعية هي ضمن مسارات أكاديمية وليست مهنية، وبعد أن قضوا سنوات في بحثهم عن فرصة عمل يطالبون بمركز تدريب مهني لتعلم أي مهنة في ظل حالة الركود التي تشهدها التخصصات الأكاديمية.
وبحسب دراسات لمركز إرادة، فإن نسبة الفقر في اللواء تبلغ 25 %، ونسبة البطالة 25 %، وهي أعلى من النسب المعتمدة محليا، فيما متوسط حجم الأسرة (5.9) وغالبية السكان يعتمدون على الزراعة، والوظائف الحكومية، فيما يبلغ عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية في اللواء حوالي 800 أسرة.
وقال الجراح إن اللواء يفتقر لوجود مؤسسات لاستيعاب خريجي الجامعات، إضافة إلى قلة عدد المؤسسات والاستثمارات الجاذبة للعمالة في اللواء والتركيز على مركز المحافظة والعاصمة، لافتا إلى أن الشباب المتعطلين عن العمل يفضلون الجلوس في منازلهم بدلا من الالتحاق في مراكز التدريب المهني في إربد لعدم قدرتهم على تأمين المواصلات.
وطالب الجراح بإيجاد برامج تدريبية تخص أبناء اللواء تنسجم مع طبيعة منطقتهم وفتح مكتب لمشروع إرادة تابع لوزارة التخطيط واستحداث مراكز تنمية مجتمع
تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وقال الدكتور مالك البدور من سكان اللواء إن لواء المزار الشمالي الذي يضم ما يزيد على عشرة قرى يقارب تعداد سكانه من 100 ألف نسمة، يفتقر إلى العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تؤهل شباب وشابات اللواء وتدربهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل وقد اكتسبوا المهارات الأساسية للعديد من المهن والحرف وعلى رأس هذه المؤسسات التي يحتاجها اللواء وأول أولوياتها، وجود معهد أو مركز تدريب مهني للذكور والإناث.
وأشار البدور إلى أن هناك المئات من الشباب والشابات في اللواء يعانون من عدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل تُحسن من مستوى معيشتهم والسبب يعود إلى عدم امتلاكهم لمهارات وأساسيات فرص العمل في السوق المحلي.
واستغرب البدور أنه وبعد مضي نصف قرن على تأسيس مؤسسة التدريب المهني ولها عشرات المعاهد والمراكز في ربوع المملكة ما يزال لواء المزار الشمالي يعاني من الافتقار لمركز أو معهد من معاهدها ومراكزها رغم الحاجة الملحة والضرورية لوجوده لتدريب وتأهيل شبابه وشاباته على الكثير من الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل سواء كانت ضمن برامج تدريبية وتأهيلية تقليدية كالخياطة للشابات حيث يوجد ضمن اللواء مصنع صمد لصناعة الملابس يحتاج لـ 300 فني خياطة وما يزال يستقدم أيدي عاملة من بعض الألوية المجاورة لتغطية احتياجاته نظراً لعدم وجود كوادر مؤهلة ومتدربة في المزار الشمالي.
كما أشار البدور إلى أهمية تدريب أبناء اللواء على ما يحتاجه سوق العمل من مهن وحرف حديثة كما هو الحال في مجال الإلكترونيات ليكتسبوا المهارات اللازمة للعمل على تشغيل وصيانة آلات المهن والحرف المبرمجة كآلات الخراطة أو النجارة المبرمجة.
وقال إن استحداث مركز بات ضرورة ملحة لتدريب وتأهيل الخريجين وغير الخريجين المتعطلين، على المهن والحرف التقليدية والحديثة، كمهن فني التكييف والتمديدات الصحية وصيانة الصناعات التقليدية واليدوية والصناعات الغذائية وغيرها من الحرف والمهن.
وأشار البدور إلى أن سبب عزوف أبناء اللواء عن الالتحاق بالتدريب المهني هو عدم وجود مركز، وبُعد المراكز الأخرى، ما يُرتب تكاليف وأعباء مالية على الراغبين بتطوير أنفسهم، مؤكدا أنه في حال تم إنشاء المركز فإن ذلك يحتاج إلى حملة إرشادية وتوجيهية لتحفيز وتشجيع طلبة المدارس للالتحاق به وإبراز فوائد الالتحاق به على تحسين مستوى المعيشة.
وطالب الخريج عبدالله العمري الجهات المهنية بتبني مشروع تدريب أبناء اللواء المؤهلين في دوائر ومؤسسات حكومية في محافظة إربد بأجور رمزية، لافتا إلى وجود آلاف المتعطلين عن العمل من خريجين يبحثون عن فرصة عمل يبحثون عن موقع للتدريب من أجل صقل مهاراتهم.
ودعا العمري الجهات المعنية بإنشاء مركز تدريب مهني وأن يتم تقديم التسهيلات لأبناء اللواء بدعم المشاريع الفردية والصغيرة لعمل مشاريع خاصة لهم في ظل عدم تمكنهم من الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص بسبب حالة الركود الاقتصادي.
وطالب ضرورة وجود مركز تدريب أو منطقة حرفية تساهم في توفير عشرات من فرص العمل داخل اللواء بدلا من البحث عن فرص عمل خارجه تكون غير مجدية، إذ تكبد أصحابها مصاريف إضافية.
بدوره، أكد مصدر في وزارة العمل أن الوزارة تدرس التوسع في إنشاء مراكز تدريب مهني في المحافظات والألوية وهناك دراسة لإقامة مركز تدريب مهني في لواء الكورة نظرا للحاجة الماسة في ظل زيادة الطلب عن التخصصات المهنية.
وكان مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد غرايبة، قال في تصريحات صحفية إن عدد البرامج المعتمدة والمطبقة في مؤسسة التدريب المهني يبلغ نحو 120 برنامجا تدريبيا معتمدا ومطبقا في كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة والتي يبلغ عدها 35 معهدا موزعة على ثلاثة أقاليم، وتسعى مؤسسة التدريب المهني إلى التوسع في تطوير برامجها وإدخال تخصصات جديدة مواكبة للتطور التكنولوجي مثل مهن المهارات الخضراء، التكنولوجيا الحديثة والدقيقة، المهارات الرقمية وتصميم أشباه الموصلات، تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وصيانة الطائرات بالإضافة إلى إنشاء برامج متخصصة في مجال السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية.
يشار إلى أنه بلغ عدد المشتغلين من خريجي مؤسسة التدريب المهني خلال العام الماضي نحو 3,468 مشتغل نسبة الذكور منهم 78 % والإناث 22 %.

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