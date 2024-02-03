إيران تعطل الكمبيوتر

إيران تعطل الكمبيوتر
التاريخ
2/3/2024 2:21:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ منتخب إيران، نصف نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه المثير 2/ 1 على اليابان، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد المدينة التعليمية، لحساب ربع نهائي البطولة.
سجل لإيران محمد محبي ((55))، وعلي رضا جهانبخش ((90 +6 ضربة جزاء))، وللساموراي هيديماسا موريتا ((28)).
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