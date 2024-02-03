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إيران تعطل الكمبيوتر

2/3/2024 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ منتخب إيران، نصف نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه المثير 2/ 1 على اليابان، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد المدينة التعليمية، لحساب ربع نهائي البطولة.
سجل لإيران محمد محبي ((55))، وعلي رضا جهانبخش ((90 +6 ضربة جزاء))، وللساموراي هيديماسا موريتا ((28)).

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