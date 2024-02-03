الدانة يهيمن على اليد
التاريخ
2/3/2024 2:21:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض الخليج هيمنته على لعبة كرة اليد السعودية، بعدما توج بطلا لكأس السوبر السعودي للعبة، بعد فوزه على النور 31/ 30، في المباراة التي جمعتهما، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين عقب تعادلهما في الوقت الأصلي 27/ 27، وكان الدانة توج بطلا لمنافسات اللعبة في دورة الألعاب السعودية، كما توج بطلا لآسيا، وسيطر على بطولات الللعبة في السنوات الأخيرة.
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