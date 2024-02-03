فرنسي يدعم هجوم الجبلين
التاريخ
2/3/2024 2:21:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الجبلين مع المهاجم الفرنسي، ممادو ثيام ((28 عامًا))، حتى نهاية الموسم، وكانت إدارة النادي تعاقدت أيضا خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة مع كل من منصور الشمري ((النصر))، وحسن أبو شرارة ((ضمك)).
يذكر أن الجبلين يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى برصيد 36 نقطة.
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