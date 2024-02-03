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فرنسي يدعم هجوم الجبلين

2/3/2024 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الجبلين مع المهاجم الفرنسي، ممادو ثيام ((28 عامًا))، حتى نهاية الموسم، وكانت إدارة النادي تعاقدت أيضا خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة مع كل من منصور الشمري ((النصر))، وحسن أبو شرارة ((ضمك)).
يذكر أن الجبلين يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى برصيد 36 نقطة.

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