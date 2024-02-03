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بعد موجة من الجدل.. مصر تراجع قرار ترميم هرم منقرع

2/3/2024 2:21:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت مسألة ترميم أصغر الأهرامات الثلاثة بالجيزة، هو هرم منقرع، موجة من الجدل في مصر. بعض الأصوات الناقدة تتساءل بسخرية عما إذا كان سيتم تقويم برج بيزا المائل بعد ذلك أيضاَ. فكيف بدأ النقاش؟ وما تداعيات ذلك على السياحة؟.
ولكن السلطات المصرية عادت لتراجع هذه المسألة، حيث أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار المصري، قرارا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك وألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منقرع.
وستقوم اللجنة، بعد الانتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.
كما ستقوم اللجنة برفع هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار المصري لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منقرع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.
وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير سيتم تنظيم مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.

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