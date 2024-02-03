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مركز ضيافة أطفال بمنهجية ريادة الأعمال

2/3/2024 2:21:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي في جمعية ((درر)) لرعاية الطفولة فهد الربيع، تبني الجمعية، تأسيس مركز ضيافة أطفال قائم على منهجية ريادة الأعمال في الأحساء، من خلال تأمين مبنى يحتوي على 20 غرفة، مساحة الغرفة الواحدة لا تقل عن 40 مترًا مربعًا، وتجهيزها كبيئة مناسبة لخصائص الطفولة لكل مرحلة عمرية، ومحفزة لتنمية نمو الأطفال في كل المجالات، ومن ثم طرحها كمساحات للرعاية يتم تأجيرها على الفتيات المؤهلات في العمل مع الأطفال والراغبات في الاستثمار في مجال رعاية وضيافة الأطفال.
الاستثمار الاجتماعي
أبان الربيع، أن فكرة المشروع تعتمد على رغبة الجمعية في الاستثمار الاجتماعي لتحقيق نسبة عالية من الاستدامة المالية، وذلك بتوظيف خبراتها للاستثمار في مشاريع العمل مع الأطفال، ورؤية ورسالة المشروع، تتمثلان في تأسيس أنموذج لمساحات عمل للاستثمار والعمل مع الأطفال، وتوفير مساحات وبيئة محفزة لرعاية الأطفال والعمل معهم وتأجيرها للفتيات الراغبات في الاستثمار والعمل مع الأطفال بخدمات ميسرة للتمكين بسوق العمل، لافتًا إلى أن المركز يستهدف احتياجات الأمهات والموظفات لمراكز ضيافة الأطفال في منطقة العمل، إذ يقوم المشروع بتوفير خدماته المتكاملة من الولادة حتى عمر 10 أعوام، ومن بين أنشطة المركز الرئيسية، تقديم وجبات غذائية يومية مناسبة للنمور، وتوفير ألعاب وأنشطة مناسبة لخصائص النمو، وتقويم يومي لأنشطة ونمو الأطفال.
أهداف استراتيجية للمشروع:
01- توفير مساحات رعاية للأطفال بمواصفات وجودة عالية ومنسجمة مع خصائص نمو الأطفال.
02- تقديم خدمات للمستثمرات متميزة وتسهيلات نوعية.
03- توفير خدمات الرعاية الشاملة للأطفال بمواصفات عالية.
04- الانتشار والتوسع في سوق العمل مع الأطفال.
الفرص:
01- إمكانية الحصول على منحة غير مستردة للمشروع من الجهات المانحة.
02- اهتمام كبير بالطفولة المبكرة من هيئة مجلس الأسرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
03- إمكانية الحصول على منحة أو تمويل لتأهيل وتدريب الفتيات الراغبات في الاستثمار في مجال الطفولة.
04- ازدياد الطلب على خدمات رعاية الأطفال خلال الفترة النهارية من قبل الموظفات.
05- وجود دعم مادي من صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف)) للراغبات بتسجيل أطفالهن في مراكز ضيافة الأطفال المرخصة ((برنامج قرة)).

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