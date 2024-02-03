مركز ضيافة أطفال بمنهجية ريادة الأعمال

(MENAFN
- Al Watan) كشف المدير التنفيذي في جمعية ((درر)) لرعاية الطفولة فهد الربيع، تبني الجمعية، تأسيس مركز ضيافة أطفال قائم على منهجية ريادة الأعمال في الأحساء، من خلال تأمين مبنى يحتوي على 20 غرفة، مساحة الغرفة الواحدة لا تقل عن 40 مترًا مربعًا، وتجهيزها كبيئة مناسبة لخصائص الطفولة لكل مرحلة عمرية، ومحفزة لتنمية نمو الأطفال في كل المجالات، ومن ثم طرحها كمساحات للرعاية يتم تأجيرها على الفتيات المؤهلات في العمل مع الأطفال والراغبات في الاستثمار في مجال رعاية وضيافة الأطفال.
الاستثمار الاجتماعي
أبان الربيع، أن فكرة المشروع تعتمد على رغبة الجمعية في الاستثمار الاجتماعي لتحقيق نسبة عالية من الاستدامة المالية، وذلك بتوظيف خبراتها للاستثمار في مشاريع العمل مع الأطفال، ورؤية ورسالة المشروع، تتمثلان في تأسيس أنموذج لمساحات عمل للاستثمار والعمل مع الأطفال، وتوفير مساحات وبيئة محفزة لرعاية الأطفال والعمل معهم وتأجيرها للفتيات الراغبات في الاستثمار والعمل مع الأطفال بخدمات ميسرة للتمكين بسوق العمل، لافتًا إلى أن المركز يستهدف احتياجات الأمهات والموظفات لمراكز ضيافة الأطفال في منطقة العمل، إذ يقوم المشروع بتوفير خدماته المتكاملة من الولادة حتى عمر 10 أعوام، ومن بين أنشطة المركز الرئيسية، تقديم وجبات غذائية يومية مناسبة للنمور، وتوفير ألعاب وأنشطة مناسبة لخصائص النمو، وتقويم يومي لأنشطة ونمو الأطفال.
أهداف استراتيجية للمشروع:
01- توفير مساحات رعاية للأطفال بمواصفات وجودة عالية ومنسجمة مع خصائص نمو الأطفال.
02- تقديم خدمات للمستثمرات متميزة وتسهيلات نوعية.
03- توفير خدمات الرعاية الشاملة للأطفال بمواصفات عالية.
04- الانتشار والتوسع في سوق العمل مع الأطفال.
الفرص:
01- إمكانية الحصول على منحة غير مستردة للمشروع من الجهات المانحة.
02- اهتمام كبير بالطفولة المبكرة من هيئة مجلس الأسرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
03- إمكانية الحصول على منحة أو تمويل لتأهيل وتدريب الفتيات الراغبات في الاستثمار في مجال الطفولة.
04- ازدياد الطلب على خدمات رعاية الأطفال خلال الفترة النهارية من قبل الموظفات.
05- وجود دعم مادي من صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف)) للراغبات بتسجيل أطفالهن في مراكز ضيافة الأطفال المرخصة ((برنامج قرة)).
MENAFN03022024000089011017ID1107805337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.