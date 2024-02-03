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الحكم بطلاق سيدة زوجها لا يستحم

2/3/2024 2:21:34 PM
(MENAFN- Al Watan) حكمت محكمة تركية بطلاق سيدة من زوجها بعد دعوى قضائية، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد اتهامها له بـ((افتقاره إلى معايير النظافة الشخصية)).
وكشفت السيدة في دعواها القضائية بمحكمة الأسرة في أنقرة أن زوجها يواظب على ارتداء نفس الملابس لـ5 أيام متتالية كحد أدنى، وتفوح منه رائحة العرق بشكل دائم، فهو نادرا ما يستحم بحسب ادعائها.
واستمعت المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية، لشهود عيان أكدوا ادعاء السيدة، من بينهم زملاء الزوج في محل عمله، مؤكدين سوء نظافته الشخصية.
وقبلت المحكمة طلب السيدة وحكمت بطلاقها، مع تغريم الزوج بـ500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 16500 دولار أمريكي) كتعويض للزوجة على تحملها لمثل هذه الظروف.
وبعد صدور الحكم شددت محامية الزوجة سينم يلماز، على ضرورة تحمل طرفي الأسرة مسؤوليات الحياة بينهما، وإذا ضاق أحدهما بالآخر ذرعا فمن حق المتضرر طلب الطلاق.

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