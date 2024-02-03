الحكم بطلاق سيدة زوجها لا يستحم

(MENAFN
- Al Watan) حكمت محكمة تركية بطلاق سيدة من زوجها بعد دعوى قضائية، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد اتهامها له بـ((افتقاره إلى معايير النظافة الشخصية)).
وكشفت السيدة في دعواها القضائية بمحكمة الأسرة في أنقرة أن زوجها يواظب على ارتداء نفس الملابس لـ5 أيام متتالية كحد أدنى، وتفوح منه رائحة العرق بشكل دائم، فهو نادرا ما يستحم بحسب ادعائها.
واستمعت المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية، لشهود عيان أكدوا ادعاء السيدة، من بينهم زملاء الزوج في محل عمله، مؤكدين سوء نظافته الشخصية.
وقبلت المحكمة طلب السيدة وحكمت بطلاقها، مع تغريم الزوج بـ500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 16500 دولار أمريكي) كتعويض للزوجة على تحملها لمثل هذه الظروف.
وبعد صدور الحكم شددت محامية الزوجة سينم يلماز، على ضرورة تحمل طرفي الأسرة مسؤوليات الحياة بينهما، وإذا ضاق أحدهما بالآخر ذرعا فمن حق المتضرر طلب الطلاق.
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