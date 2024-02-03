Sunday, 04 February 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرفة أبها تجدد الثقة في آل عقران - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها على تجديد الثقة للدكتور رياض بن أحمد آل عقران أمينا عاما للغرفة حتى العام 1448.
ويعد آل عقران من الكفاءات الوطنية المتمرسة في المجالين الإداري والتجاري، والتي ساهمت في تحقيق نمو ونتائج جيدة في مؤشرات الأداء لغرفة أبها طوال السنوات الماضية.

MENAFN03022024000089011017ID1107805334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث