غرفة أبها تجدد الثقة في آل عقران - جريدة الوطن السعودية

غرفة أبها تجدد الثقة في آل عقران - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/3/2024 2:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) صدرت موافقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها على تجديد الثقة للدكتور رياض بن أحمد آل عقران أمينا عاما للغرفة حتى العام 1448.
ويعد آل عقران من الكفاءات الوطنية المتمرسة في المجالين الإداري والتجاري، والتي ساهمت في تحقيق نمو ونتائج جيدة في مؤشرات الأداء لغرفة أبها طوال السنوات الماضية.
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