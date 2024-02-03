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القوات الأمريكية تعلن تدمير 12 طائرة مسيرة للحوثيين - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي أسقط 8 مسيرات قبالة اليمن كما دمر أربع مسيرات كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة الحوثيين أمس الجمعة.
وقالت القيادة المركزية في رسالة نشرت على منصة "إكس": "في حوالي الساعة 4:40 مساء بتوقيت صنعاء، ضربت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات مسيرة جاهزة للإطلاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تشكل تهديدا مباشرا لسفن البحرية الأمريكية والتجارية في المنطقة، ونفذت ضربة دفاعا عن النفس".
بالإضافة إلى ذلك، تشير القيادة إلى أن القوات الأمريكية أسقطت في 2 فبراير، ثماني طائرات مسيرة في خليج عدن والبحر الأحمر.
ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنى الحوثيون استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في 10 أكتوبر 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة.
وفي 12 يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

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