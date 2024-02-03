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الغرامات تواجه المتخلفين عن ترقيم إبلهم وتسجيلها - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل في المملكة، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها إلكترونيًا، لحفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من المهلة المجانية التي تنتهي في نهاية مايو المقبل، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية .
وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات. وأضافت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
وبينت أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات تصل إلى الإنذار في المرة الأولى ثم غرامة مالية 1000 ريال في المرة الأولى ثم 2000 ريال للمرة الثانية.
يذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.

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