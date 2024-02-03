نائب أمير مكة يزور مستشار خادم الحرمين أمير المنطقة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى توجيهات أمير المنطقة الرامية لخدمة المنطقة وسكانها، كما اطلع على إيجازٍ عن مخرجات زيارات نائب أمير المنطقة التي انطلقت الأسبوع الماضي وشملت محافظات الليث، القنفذة، العرضيات وأضم وما تخللها من اجتماعات ووقوف على سير العمل في مشاريع التنمية التي بلغت 168 مشروعا جديدا ومنجزا وجارٍ تنفيذها.
وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة يواصل الأمير سعود بن مشعل زياراته لمحافظات المنطقة وتشمل الطائف، ميسان، تربة، الخرمة، رنية والمويه حيث يلتقي الأهالي ويرأس اجتماعات المجالس المحلية ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في المحافظات.
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