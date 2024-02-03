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نائب أمير مكة يزور مستشار خادم الحرمين أمير المنطقة - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى توجيهات أمير المنطقة الرامية لخدمة المنطقة وسكانها، كما اطلع على إيجازٍ عن مخرجات زيارات نائب أمير المنطقة التي انطلقت الأسبوع الماضي وشملت محافظات الليث، القنفذة، العرضيات وأضم وما تخللها من اجتماعات ووقوف على سير العمل في مشاريع التنمية التي بلغت 168 مشروعا جديدا ومنجزا وجارٍ تنفيذها.
وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة يواصل الأمير سعود بن مشعل زياراته لمحافظات المنطقة وتشمل الطائف، ميسان، تربة، الخرمة، رنية والمويه حيث يلتقي الأهالي ويرأس اجتماعات المجالس المحلية ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في المحافظات.

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