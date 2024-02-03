حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 شهيدا، والجرحى إلى 66452 منذ بدء الحرب.
وأكدت الوزارة في بيان لها "ارتكاب الجيش الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهيدا و165 إصابة".
وأشارت الوزارة إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وجثثهم ملقاة في الطرقات و"يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".
وعلى الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر 561، والجرحى 2812.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.
MENAFN03022024000089011017ID1107805330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.