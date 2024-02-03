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حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 شهيدا، والجرحى إلى 66452 منذ بدء الحرب.
وأكدت الوزارة في بيان لها "ارتكاب الجيش الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهيدا و165 إصابة".
وأشارت الوزارة إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وجثثهم ملقاة في الطرقات و"يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".
وعلى الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر 561، والجرحى 2812.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

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