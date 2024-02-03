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أطعمة تقلل الإصابة بسرطان الأمعاء

2/3/2024 2:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) التوت البري: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ويمكن أن يكون هذا التوت مفيدًا بشكل لا يصدق لأمعائك.
التفاح: التفاح عبارة عن فاكهة غنية بالألياف وتحتوي على الكثير من البريبايوتكس وفيتامين أ الذي يمكن أن يحارب خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
الشمندر: يحتوي الشمندر أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للسرطان مثل الكاروتينات التي تفيد في الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
الرمان: يحتوي الرمان على حمض الإيلاجيك الذي يمكن أن يمنع تكون الأورام.
التوت: أحد أفضل مصادر الألياف، حيث يحتوي التوت على فيتامين C ومركبات قوية مثل الإيلاجيتانين واليوروليثينات التي لا تسمح بتكوين الأورام.
الطماطم: يُنظر إلى الطماطم على أنها مصدر لليكوبين وفيتامين C، وهما من خصائص تعزيز المناعة ومكافحة السرطان.
الكرز: يحتوي الكرز على مادة البوليفينول والأنثوسيانين التي تعمل على تحسين صحة المعدة والجهاز الهضمي على حدٍ سواء.
الفراولة: تحتوي الفراولة على مركبات نباتية مثل الفينول وفيتامين C والتي يمكن أن تمنع الخلايا من التعرض للتلف.

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