تدشين مبادرة ريحانة بجازان

(MENAFN
- Al Watan) بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان فوزية باصهي، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية موسى حكمي، دشنت جمعية الأسر المنتجة مبادرة ((ريحانة)) بكادي مول بالمنطقة.
وسعت جمعية الأسر المنتجة إلى تدريب وتأهيل 10 مستفيدات من السيدات العاملات في مجال العطور والبخور، وتصميم هويات تجارية وتصنيع وتقديم ما يتجاوز 100 استشارة فردية وجماعية للمستفيدات، وتحقيق ما يتجاوز 500 ساعة تطوعية في المشروع وإصدار 10 تراخيص رسمية لبيع وتسويق المنتجات.
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