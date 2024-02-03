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تدشين مبادرة ريحانة بجازان

2/3/2024 2:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان فوزية باصهي، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية موسى حكمي، دشنت جمعية الأسر المنتجة مبادرة ((ريحانة)) بكادي مول بالمنطقة.
وسعت جمعية الأسر المنتجة إلى تدريب وتأهيل 10 مستفيدات من السيدات العاملات في مجال العطور والبخور، وتصميم هويات تجارية وتصنيع وتقديم ما يتجاوز 100 استشارة فردية وجماعية للمستفيدات، وتحقيق ما يتجاوز 500 ساعة تطوعية في المشروع وإصدار 10 تراخيص رسمية لبيع وتسويق المنتجات.

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