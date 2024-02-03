الاحتياجات الخاصة ترصد تشوهات جازان

(MENAFN
- Al Watan) رصد 27 متطوعا من ذوي الاحتياجات الخاصة لفئتي الصم وضعاف السمع بمنطقة جازان التشوهات البصرية في الكورنيش الشمالي، وسط منافسة مع الأصحاء للمحافظة على البيئة الجمالية، وتحسين المشهد الحضري.
ورسمت أمانة جازان الفرحة على محيا المتطوعين والمتطوعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إشراكهم في المبادرة التطوعية المنفذة لرصد التشوهات البصرية، وذلك تعزيزاً لبرامج تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة، وإشراك كافة فئات المجتمع.
وأكدت أمانة جازان للوطن أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري، وإشراك المتطوعين والمتطوعات من كافة فئات المجتمع، في أعمال وأنشطة معالجة التشوهات البصرية.
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