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الاحتياجات الخاصة ترصد تشوهات جازان

2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد 27 متطوعا من ذوي الاحتياجات الخاصة لفئتي الصم وضعاف السمع بمنطقة جازان التشوهات البصرية في الكورنيش الشمالي، وسط منافسة مع الأصحاء للمحافظة على البيئة الجمالية، وتحسين المشهد الحضري.
ورسمت أمانة جازان الفرحة على محيا المتطوعين والمتطوعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إشراكهم في المبادرة التطوعية المنفذة لرصد التشوهات البصرية، وذلك تعزيزاً لبرامج تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة، وإشراك كافة فئات المجتمع.
وأكدت أمانة جازان للوطن أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري، وإشراك المتطوعين والمتطوعات من كافة فئات المجتمع، في أعمال وأنشطة معالجة التشوهات البصرية.

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