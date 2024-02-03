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تشققات وتشوه بصري بطريق الشاحنات في الدرب

2/3/2024 2:19:22 PM

(MENAFN- Al Watan) غابت الصيانة الدورية عن طريق الشاحنات بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، وأصبح متهالكا تغطيه التصدعات والتشققات بالإضافة إلى تلف أرصفة الجزيرة الوسطية وتعطل الإنارة في كثير من أجزاء الطريق، في الوقت الذي أوضحت فيه البلدية لـ"الوطن" أن الطريق لا يتبع لهم وتم تسليم كامل الطريق إلى جهة أخرى هي المسؤولة عنه حاليا. من جانبها رصدت "الوطن" وضع الطريق الذي يمتد من دوار بلدية الدرب حتى دوار أبو يحيى ذهابا وايابا، وقال عدد من المواطنين والمقيمين إن الطريق سبب معاناة كبيرة للكثير من الناس فهو متهالك وبه الكثير من التشققات، وبينوا أن الطريق يعتبر حزاما ومختصرا ومهما للمسافرين للابتعاد عن زحام وسط مدينة الدرب لكنه بهذا الوضع يشكل خطرا على قائدي المركبات وسالكي الطريق وخصوصا مع وجود الشاحنات التي تزيد الأمر سوءا مما تسبب في وقوع حوادث مرورية، وأضافوا أن الظلام يعم أجزاء من الطريق بسبب عطل بعض أعمدة الإنارة، وأشاروا إلى أن الجزيرة الوسطية متهالكة و أرصفتها متفككة ويبست أشجارها مشكلة تشوها بصريا مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإنهاء المعاناة.

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