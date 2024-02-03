تشققات وتشوه بصري بطريق الشاحنات في الدرب

(MENAFN
- Al Watan) غابت الصيانة الدورية عن طريق الشاحنات بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، وأصبح متهالكا تغطيه التصدعات والتشققات بالإضافة إلى تلف أرصفة الجزيرة الوسطية وتعطل الإنارة في كثير من أجزاء الطريق، في الوقت الذي أوضحت فيه البلدية لـ"الوطن" أن الطريق لا يتبع لهم وتم تسليم كامل الطريق إلى جهة أخرى هي المسؤولة عنه حاليا. من جانبها رصدت "الوطن" وضع الطريق الذي يمتد من دوار بلدية الدرب حتى دوار أبو يحيى ذهابا وايابا، وقال عدد من المواطنين والمقيمين إن الطريق سبب معاناة كبيرة للكثير من الناس فهو متهالك وبه الكثير من التشققات، وبينوا أن الطريق يعتبر حزاما ومختصرا ومهما للمسافرين للابتعاد عن زحام وسط مدينة الدرب لكنه بهذا الوضع يشكل خطرا على قائدي المركبات وسالكي الطريق وخصوصا مع وجود الشاحنات التي تزيد الأمر سوءا مما تسبب في وقوع حوادث مرورية، وأضافوا أن الظلام يعم أجزاء من الطريق بسبب عطل بعض أعمدة الإنارة، وأشاروا إلى أن الجزيرة الوسطية متهالكة و أرصفتها متفككة ويبست أشجارها مشكلة تشوها بصريا مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإنهاء المعاناة.
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