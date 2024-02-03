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آراء متباينة حول الشرائح الدماغية

2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن إيلون ماسك في 29 يناير أن شركته Neuralink قامت جراحيًا بزرع أول شريحة كمبيوتر في دماغ شخص حي، تسمح للأشخاص باستخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر بمجرد التفكير في ما يريدون القيام به على الأجهزة.
وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في خريف 2021، سأل الأمريكيين عن احتمال زراعة شرائح الكمبيوتر في الدماغ والتي قد تسمح يومًا ما للناس ((بمعالجة المعلومات بسرعة أكبر وبدقة أكبر))، وأعرب الأمريكيون عمومًا عن آراء حذرة وسلبية حول الفكرة، لكن آرائهم تباينت اعتمادًا على كيفية استخدام هذه الرقائق.
تجاوز للطبيعة
قال أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة (56%) إن الاستخدام الواسع النطاق لرقائق الدماغ لتعزيز الوظيفة الإدراكية سيكون فكرة سيئة للمجتمع. وقال 13% فقط إنها ستكون فكرة جيدة، ولم يكن 31% متأكدين. وقالت أغلبية كبيرة (78%) إنهم لا يريدون زرع شريحة لأنفسهم، بينما قال 20% إنهم يريدون واحدة.
واتساقًا مع هذه الآراء، قال 63% من الأمريكيين في استطلاع عام 2021 إن الاستخدام الواسع النطاق لرقائق الدماغ سيكون ((تدخلًا في الطبيعة وتجاوزًا لخط لا ينبغي لنا تجاوزه)). وقالت نسبة أقل بكثير 35% إن وجهات نظرهم يمكن وصفها بشكل أفضل من خلال عبارة ((كبشر، نحاول دائمًا تحسين أنفسنا وهذا لا يختلف)).
كان الأمريكيون المتدينون للغاية على الأرجح يرون أن رقائق الدماغ تتجاوز الحدود: فمن بين أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الالتزام الديني، قال 81% ذلك، مقارنة بنصف أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من الالتزام الديني. (يتم قياس الالتزام الديني من خلال ثلاثة عناصر يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا: أهمية الدين في حياة الأمريكيين، وتكرار حضورهم للخدمات الدينية، وتكرار صلواتهم).
حسب الاستخدام المقصود
على الرغم من الحذر الواسع النطاق بشأن زراعة شرائح الكمبيوتر في الدماغ في استطلاع عام 2021، كان الأمريكيون منفتحين إلى حد كبير على استخدام مثل هذه الرقائق لأغراض علاجية. على سبيل المثال:
فضل 77% استخدام شرائح الكمبيوتر المزروعة في الدماغ للسماح بزيادة الحركة للأشخاص المصابين بالشلل.
وفضل 64% استخدامها لعلاج التدهور العقلي المرتبط بالعمر.
على النقيض من ذلك، أيدت مجموعة أقل بكثير استخدام رقائق الدماغ لبعض الأغراض الأخرى، حيث لم يتم ذكر أي فائدة علاجية بوضوح:
فضل 32% استخدامها لترجمة الأفكار مباشرة إلى نص.
وفضل 25% استخدامها للبحث في الإنترنت من خلال التفكير وحده.
لم تكن نسبة كبيرة من البالغين متأكدة من شعورهم تجاه هذه الاستخدامات المحتملة.
مراجعة رقائق الدماغ
تخضع عمليات زرع شرائح الدماغ حاليًا للاختبار والتطوير. وجد استطلاع لعام 2021 قلقًا عامًا عميقًا بشأن كيفية مراجعتهم وفحصهم. على سبيل المثال، قال معظم الأمريكيين (83%) إنهم يريدون اختبار شرائح الدماغ للتأكد من سلامتها وفعاليتها باستخدام معايير أعلى من تلك الموجودة في الأجهزة الطبية. وقال 78% إن رقائق الدماغ ربما تُستخدم بالتأكيد قبل أن نفهم بشكل كامل كيفية تأثيرها على صحة الناس.

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