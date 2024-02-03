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مستقبل بلا أطفال.. جيل الألفية يرفضون أن يكونوا آباء

2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أقل من خُمس جيل الألفية، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، على يقين من أنهم يريدون أن يصبحوا آباء يومًا ما.
لكن وببساطة، 4 من كل 5 من شباب جيل الألفية يريدون البقاء بلا أطفال، خاصة إذا ركزوا على المخاوف المتعلقة بتغير المناخ.
جمعت دراسة أجرتها جامعة ساوثامبتون وبرنامج الأجيال والجنس، رؤى حول المواقف تجاه الأطفال والأسرة والقضايا السياسية المختلفة، وشملت عينة من 7000 فرد تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 59 عامًا يقطنون في المملكة المتحدة.
وكشفت النتائج عن وجود علاقة مع انخفاض معدلات المواليد في البلاد، مما سلط الضوء على انخفاض في عدد الشباب الذين يخططون لإنجاب الأطفال.
وأعرب 19 % فقط من جيل الألفية الأصغر سنا عن رغبتهم الأكيدة في إنجاب الأطفال، بينما مال 30 % نحو الرغبة في إنجاب الأطفال.
ومن بين جيل الألفية الأكبر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و41 عامًا، كان 36 % متأكدين من أنهم لن ينجبوا أطفالا، وكان 20 % يميلون إلى عدم إنجابهم.
اتجاه مختلف
يبدو الاتجاه مختلفًا بالنسبة للجيل Z – الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا. وتشير البيانات إلى أن الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين هم أكثر عرضة للرغبة في إنجاب الأطفال، هم أيضًا أكثر اهتمامًا بالقضايا البيئية والمناخية.
تقول البروفيسورة برينا بيريللي هاريس، من جامعة ساوثامبتون التي قادت مجموعة أجيال وأبحاث المملكة المتحدة ((في حين وجدنا أن المخاوف البيئية هي عامل لدى جيل الألفية الأكبر سنًا الذي يعتزم البقاء دون أطفال، فإن دراستنا تشير إلى أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجيل Z)).
وأضافت ((قد يكون هذا بسبب أن بعض الشباب لا ينوون إنجاب أطفال لأسباب أخرى، أو ربما يكون الجيل Z الذي يرغب في إنجاب الأطفال أكثر قلقًا بشأن الكوكب الذي سيرثه أطفالهم)).
اتجاه تنازلي
تسلط الدراسة الضوء على الاتجاه التنازلي في الرغبة في الإنجاب لدى جيل Z، مقارنة بالأجيال السابقة.
على وجه التحديد، ذكر 15 % من المشاركين في الاستطلاع من الجيل Z عدم وجود اهتمام واضح بإنجاب الأطفال. ويتناقض هذا مع 10 إلى 15% من الأفراد من نفس الفئة العمرية الذين عبروا عن مشاعر مماثلة بين عامي 2005 و2007.
بإضافة إلى ذلك، أشار 11 % من المشاركين في الجيل Z إلى أنهم ربما لن ينجبوا أطفالًا، وكان 22% غير متأكدين من ذلك. ووفقًا للدراسة، تشير هذه النتائج إلى أن معدلات المواليد في المملكة المتحدة قد تستمر في الانخفاض.
يقول البروفيسور بيريللي هاريس، وفقًا لـ SWNS ((يشير مزيد من الشباب البالغين الذين يخططون للبقاء دون أطفال إلى أن الانخفاض الأخير في معدلات الخصوبة في الأعمار الصغيرة لا يتعلق فقط بتأخير الأفراد في الأبوة حتى يكبروا)).
((بدلًا من ذلك، فإنه يشير إلى وجود اتجاه متزايد لدى الأفراد الذين لا يعتزمون إنجاب الأطفال. إذا كان هذا هو الحال، فيمكننا أن نتوقع انخفاض معدلات المواليد في المملكة المتحدة بشكل أكبر عن مستواها الحالي.
تحديات أمام الإنجاب
تتطرق الدراسة أيضًا إلى التحدي الكبير الذي يواجه أولئك الذين يختارون إنجاب الأطفال، ومنها التكلفة المرتفعة لرعاية الأطفال، حيث وجد الباحثون أن الآباء ينفقون عادة ما متوسطه 711 دولارًا شهريًا على رعاية الأطفال.
ويدفع ربع هؤلاء الآباء أكثر من 1016 دولارًا، وينفق 15 % أكثر من 1270 دولارًا.
بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، تمثل نفقات رعاية الأطفال نسبة كبيرة تتراوح بين 20 إلى 30 % من دخلهم. وهذه نسبة أكبر مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع، والتي تخصص حوالي 10 % من رواتبها لرعاية الأطفال.
وكشف الاستطلاع أيضًا عن أساليب متنوعة لرعاية الأطفال بين الآباء. ويستخدم حوالي الخمس خيارات رعاية الأطفال الرسمية بشكل حصري، مثل دور الحضانة. وفي المقابل، يعتمد ربعهم فقط على المساعدة من الوالدين أو الأقارب أو الأصدقاء.
يذكر أن ثلث الآباء لا يستفيدون من أي رعاية رسمية للأطفال، وهو الاتجاه الأكثر انتشارًا بين الفئات ذات الدخل المنخفض.
تميل الأسر ذات الدخل المرتفع إلى استخدام رعاية الأطفال الرسمية حصريًا.
وفي الوقت نفسه، تميل الأسر ذات الدخل المتوسط ​​إلى الاعتماد على مزيج من الحلول الرسمية وغير الرسمية لرعاية الأطفال.
((تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الافتقار إلى القدرة على تحمل التكاليف قد يمنع الأسر ذات الدخل المنخفض من استخدام خدمات رعاية الأطفال، وفي الوقت نفسه يمنع الآباء من العمل لساعات أطول))، كما يقول الدكتور بيرنيس كوانج، الرئيس المشارك للمسح.

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