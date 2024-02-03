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غدا.. المالية تتيح للأفراد الاشتراك في منتج صح للادخار

2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تتيح وزارة المالية غدا بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين اشتراك الأفراد في منتج "صح" والذي يعد أول منتج ادخاري مدعوم حكومي.
وأوضح مركز إدارة الدين أن الحد الأدنى للاشتراك بالمنتج ألف ريال والأعلى 200 ألف ريال، مبينا أن صكوك "صح" ذات عوائد سنوية تصل إلى أكثر من 5% ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويمكن للمشترك استعادة المبلغ في إي وقت.

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