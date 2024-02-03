غدا.. المالية تتيح للأفراد الاشتراك في منتج صح للادخار

غدا.. المالية تتيح للأفراد الاشتراك في منتج صح للادخار
التاريخ
2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتيح وزارة المالية غدا بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين اشتراك الأفراد في منتج "صح" والذي يعد أول منتج ادخاري مدعوم حكومي.
وأوضح مركز إدارة الدين أن الحد الأدنى للاشتراك بالمنتج ألف ريال والأعلى 200 ألف ريال، مبينا أن صكوك "صح" ذات عوائد سنوية تصل إلى أكثر من 5% ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويمكن للمشترك استعادة المبلغ في إي وقت.
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