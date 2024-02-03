الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة بل المزيد منها قادم

(MENAFN
- Al Watan) قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة هذا العام.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة ((الإخبارية)) أن هناك المزيد من هذه الموجات خلال الشتاء الحالي.
وتوقع القحطاني تأثر المملكة بموجات قادمة من الشمال، مشيرا إلى تدني درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وأن الشتاء الحالي يعتبر دافئ نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة.
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