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الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة بل المزيد منها قادم

2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة هذا العام.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة ((الإخبارية)) أن هناك المزيد من هذه الموجات خلال الشتاء الحالي.
وتوقع القحطاني تأثر المملكة بموجات قادمة من الشمال، مشيرا إلى تدني درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وأن الشتاء الحالي يعتبر دافئ نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة.

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