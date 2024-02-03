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منفذ جديدة عرعر يستقبل أكثر من 28 ألف معتمر عراقي

2/3/2024 2:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية اليوم, أكثر من 28 ألف من المعتمرين القادمين براً من العراق وذلك بداية من 1 فبراير الجاري وحتى مساء اليوم.
ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن الذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء, بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.
وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

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