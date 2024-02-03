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معرض لمخرجات الأقسام التدريبية بالمدينة

2/3/2024 2:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة معرض مخرجات الأقسام التدريبية للفصل التدريبي الثاني 1445هـ بحضور منسوبات ومتدربات الكلية وعدد من سيدات الأعمال والزوار.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المهارات التي اكتسبتها المتدربة خلال الفصل التدريبي من خلال عرض أعمالهن.
وافتتح المعرض بعرض أزياء من تصميم وتنفيذ متدربات قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، كما احتوى المعرض على عرض لأعمال متدربات قسم تقنية التزيين والتجميل في قص وتسريح الشعر والمكياج الإعلامي.
كما قدمت متدربات قسم تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب أعمالهن في تصميم الموشن جرافيك، المواقع الإلكترونية، تصميم الفيديو، مونتاج الصوت، تصميم الشعارات. كما استعرضت متدربات قسم التقنية الإدارية والمالية عددًا من مشاريع وتصاميم المكاتب والشركات.

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