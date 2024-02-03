معرض لمخرجات الأقسام التدريبية بالمدينة

(MENAFN
- Al Watan) افتتحت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة معرض مخرجات الأقسام التدريبية للفصل التدريبي الثاني 1445هـ بحضور منسوبات ومتدربات الكلية وعدد من سيدات الأعمال والزوار.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المهارات التي اكتسبتها المتدربة خلال الفصل التدريبي من خلال عرض أعمالهن.
وافتتح المعرض بعرض أزياء من تصميم وتنفيذ متدربات قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، كما احتوى المعرض على عرض لأعمال متدربات قسم تقنية التزيين والتجميل في قص وتسريح الشعر والمكياج الإعلامي.
كما قدمت متدربات قسم تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب أعمالهن في تصميم الموشن جرافيك، المواقع الإلكترونية، تصميم الفيديو، مونتاج الصوت، تصميم الشعارات. كما استعرضت متدربات قسم التقنية الإدارية والمالية عددًا من مشاريع وتصاميم المكاتب والشركات.
MENAFN03022024000089011017ID1107805312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.