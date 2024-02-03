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خريطة تفاعلية بمحمية الإمام

2/3/2024 2:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خريطة ((المستكشف)) التفاعلية للتعرّف من خلالها على نطاقات ومواقع التنزه، وغيرها من المميزات.
وأوضحت المحمية أن خريطة المستكشف متاحة عبر موقعها الرسمي (، وتتضمن معرفة حدود المحمية، ومناطق التنزه، وضوابط التنزه والدخول، بالإضافة لمعرفة القرى والمراكز والهجر الواقعة داخل نطاق المحمية بكل سهولة.
يذكر أن المحمية تتميز بتنوع حيوي فريد نظرًا لمساحتها الشاسعة التي تبلغ 91.500 كيلو متر مربع، وتعد موطنًا ثريًا وفريدًا للنباتات والكائنات الفطرية، ورسالتها الحفاظ على جمال الطبيعة، وإشراك المجتمع المحلي، وتعزيز السياحة البيئية.

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