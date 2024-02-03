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بريطاني بطلا لطواف العلا

2/3/2024 2:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) توّج الدرّاج البريطاني سايمون بيتس من فريق (جايكو– العلا) بلقب النسخة الرابعة لطواف العلا 2024، بعد أن قطع مسافة 811.2 كيلومترًا، في زمن قدره 18:37:05 ساعة من إجمالي السباق، وذلك بعد ختام المرحلة الخامسة التي انطلقت من البلدة القديمة، مرورًا بقرية مغيراء، ومطار العلا الدولي، وبوابة موقع الحِجر، وصولًا إلى مطل حرة عويرض، بمسافة قدرت بـ150.2 كيلومترًا.
وفي الترتيب العام للطواف، الذي شارك فيه 126 دراجًا من 18 فريقًا، حلَّ في المركز الثاني البلجيكي ويليام جونيور ليسيرف من فريق (سودال كويك ستيب) بفارق 3 ثوانٍ، ثم ثالثًا الدرّاج النيوزيلندي فين فوكس فيشر، من فريق الإمارات، متأخرًا بـ3 ثوانٍ أيضًا.

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