راحة للذئاب بمعسكر العين

راحة للذئاب بمعسكر العين
التاريخ
2/3/2024 2:19:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه راحة لمدة يوم واحد، بالمعسكر المقام حاليا في العين الإماراتية تحضيرا لاستئناف دوري روشن السعودي، على أن يستأنف الذئاب تدريباتهم اليوم.
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