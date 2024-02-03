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راحة للذئاب بمعسكر العين

2/3/2024 2:19:20 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه راحة لمدة يوم واحد، بالمعسكر المقام حاليا في العين الإماراتية تحضيرا لاستئناف دوري روشن السعودي، على أن يستأنف الذئاب تدريباتهم اليوم.

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