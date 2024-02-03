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الهلال يكسب الغرافة قبل الديربي

2/3/2024 2:19:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كسب الهلال مباراته الودية الأخيرة خلال فترة التوقف الحالية، عندما تغلب على مضيفه الغرافة القطري، 2 /1، في الدوحة، سجل للزعيم إلسكندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان، وجاءت المواجهة استعدادًا لموقعة ديربي العاصمة الذي سيجمعه بالنصر الخميس المقبل في ختام بطولة كأس موسم الرياض.

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