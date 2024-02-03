الهلال يكسب الغرافة قبل الديربي
التاريخ
2/3/2024 2:19:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) كسب الهلال مباراته الودية الأخيرة خلال فترة التوقف الحالية، عندما تغلب على مضيفه الغرافة القطري، 2 /1، في الدوحة، سجل للزعيم إلسكندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان، وجاءت المواجهة استعدادًا لموقعة ديربي العاصمة الذي سيجمعه بالنصر الخميس المقبل في ختام بطولة كأس موسم الرياض.
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