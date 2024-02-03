Sunday, 04 February 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مسابقة الخرج للصقور بمشاركة قرابة 900 صقار

2/3/2024 2:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم "مسابقة الخرج للصقور" بمشاركات واسعة لأكثر من 900 صقار، وسط تجهيزات في الموقع الممتد على مساحة 200 ألف متر مربع في مخرج 6 بالمحافظة.
وتستمر فعاليات المسابقة التي تنظمها أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج، بالتعاون مع نادي الصقور، لأربعة أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، تصاحبها فعاليات منوعة تشمل العروض الشعبية، ورش العمل والندوات الثقافية، والجلسات التراثية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
ويأتي تنظيم مسابقة الخرج للصقور دعماً من أمانة المنطقة للموروث الثقافي الأصيل، وتشجيعًا لملّاكها والمهتمين بها، كما جاءت امتدادًا لجهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه.
يذكر أن موقع المسابقة جهز بمختلف المرافق ويتسع لـ 1200 موقف سيارة، و56 ركنًا وجناحاً للمشاركين، وست خيام بمساحة إجمالية بلغت نحو 4800 متر

MENAFN03022024000089011017ID1107805306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث