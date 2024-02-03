انطلاق مسابقة الخرج للصقور بمشاركة قرابة 900 صقار

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت اليوم "مسابقة الخرج للصقور" بمشاركات واسعة لأكثر من 900 صقار، وسط تجهيزات في الموقع الممتد على مساحة 200 ألف متر مربع في مخرج 6 بالمحافظة.
وتستمر فعاليات المسابقة التي تنظمها أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج، بالتعاون مع نادي الصقور، لأربعة أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، تصاحبها فعاليات منوعة تشمل العروض الشعبية، ورش العمل والندوات الثقافية، والجلسات التراثية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
ويأتي تنظيم مسابقة الخرج للصقور دعماً من أمانة المنطقة للموروث الثقافي الأصيل، وتشجيعًا لملّاكها والمهتمين بها، كما جاءت امتدادًا لجهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه.
يذكر أن موقع المسابقة جهز بمختلف المرافق ويتسع لـ 1200 موقف سيارة، و56 ركنًا وجناحاً للمشاركين، وست خيام بمساحة إجمالية بلغت نحو 4800 متر
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