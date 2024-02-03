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الاتحاد الأوروبي يستمر بتمويل أوكرانيا

2/3/2024 2:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر زعماء الاتحاد الأوروبي بتمويل أوكرانيا بمبالغ مالية تهدف إلى تثبيت استقرار اقتصاد أوكرانيا بعد ما يقرب من عامين من القتال، وتحمل تكاليف إعادة البناء، وإعداد البلاد لعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
وكان آخرها اتفاقا لتزويد أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو (54 مليون دولار) لدعم اقتصادها الذي مزقته الحرب بعد أن تخلت المجر عن تهديداتها المستمرة منذ أسابيع باستخدام حق النقض ضد هذا الإجراء. ولم يكشف مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ولا وزارة المالية الأوكرانية عن تفاصيل حول كيفية إنفاق الأموال. ومع ذلك، فقد حددت تصريحات سلطات الاتحاد الأوروبي والمشرعين والدبلوماسيين الأوكرانيين مجالات الاهتمام الرئيسية:
اهتمامات الأوكرانيين
وحددت تصريحات سلطات الاتحاد الأوروبي والمشرعين والدبلوماسيين الأوكرانيين مجالات الاهتمام الرئيسية في التمويل: أولا لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للدولة – وهذا يعني تعويض المعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من موظفي القطاع العام.
ولضمان سلاسة إمدادات الطاقة والمياه، واستمرار تشغيل الخدمات العامة الأخرى. تحتاج الحكومة الأوكرانية إلى الحفاظ على الدعم المحلي للحرب، وقد حاولت حماية المدنيين من الاضطرابات، بما في ذلك في مواجهة الضربات الجوية الروسية الجماعية في الشتاء الماضي والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وأيضا لدعم العملة. وقال بوهدان يريمينكو، المشرع الأوكراني والدبلوماسي السابق، لوسائل الإعلام الأوكرانية إنه يتوقع أن تستخدم الحكومة بعض الأموال لتخفيف الضغط النزولي على الهريفنيا، قائلا إنها مهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
واخيرا لشبكة الأمان للاستثمارات الأجنبية في أوكرانيا، حيث قالت يفهينيا كرافتشوك، النائبة الأخرى عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه زيلينسكي، لقناة دويتشه فيله الألمانية إن كييف ستستخدم بعض المساعدات لتوفير التأمين والتمويل المستقر للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك المصانع التي تنتج الأسلحة والذخيرة.

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