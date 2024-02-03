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8 هزات تعقب زلزال أوكلاهوما

2/3/2024 2:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعقب زلزال بقوة 5.1 درجات هز منطقة بالقرب من مدينة أوكلاهوما في وقت متأخر، زلازل أصغر، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأبلغ السكان في جميع أنحاء الولاية من لوتون إلى إنيد إلى تولسا عن شعورهم بالاهتزاز وأعقب الزلزال الأولي ما لا يقل عن ثمانية هزات أرضية أصغر حتى صباح السبت، تراوحت قوتها من 2.5 إلى 3.4 درجات، وفقًا للمسح الجيولوجي.
ولم يرد مسؤولو الطوارئ بالولاية والمحلية على الفور على المكالمات الهاتفية للتعليق، ولكن لم يتم الإبلاغ في البداية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
وكان الزلزال ضحلًا - على عمق 3 كيلومترات فقط (1.8 ميلًا)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - والهزات الأرضية التي ضربت بالقرب من السطح يمكن أن تجعل الهزات أكثر شدة.
وتم تسجيل ما لا يقل عن ستة زلازل، بما في ذلك زلزالان بقوة أكبر من 4.0 درجات، بالقرب من ضاحية أخرى في مدينة أوكلاهوما في يناير.
كما ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات براغ في عام 2011، على بعد حوالي 60 ميلًا (97 كيلومترًا) جنوب أقوى موقع زلزال مسجل في الولاية في باوني، والذي سجل قوته 5.8 درجات في عام 2016.

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