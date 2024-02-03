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السودان ..دعوة للسماح بوصول المساعدات فورا

2/3/2024 2:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا برنامج الأغذية العالمي الأطراف المتنازعة في السودان إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل آمن ودون عوائق، إلى المناطق المتضررة من النزاع، وخاصة عبر المناطق التي يعاني النازحون المحاصرون فيها من الجوع دون أن تتمكن المنظمات الإغاثية من الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة، مشيرةً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأكد البرنامج أن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من الجوع الحاد، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية فوراً.
من ناحية أخرى، وصل إلى السودان، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة ملايين النازحين السودانيين، وكذلك اللاجئين الذين يستضيفهم السودان، والذي أكد خلالها على الحاجة الملحة لدعم الشعب السوداني، إضافةً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام جادة لوضع حد لهذه المأساة.

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