Sunday, 04 February 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترمب وقضاياه أكبر اختبار انتخابي للمحكمة العليا

2/3/2024 2:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تلاحق قضية التمرد الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي قضية من المحتمل أن تعطل حملة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض، وتضع المحكمة العليا بشكل غير مريح في قلب الحملة الرئاسية لعام 2024.
ففي المرافعات القادمة، سيتصارع القضاة، لأول مرة، مع بند دستوري تم اعتماده بعد الحرب الأهلية لمنع أصحاب المناصب السابقين الذين ((شاركوا في التمرد)) من استعادة السلطة. وهذه القضية هي أكثر تدخل مباشر للمحكمة في الانتخابات الرئاسية.
وينبع النزاع من دفع الناخبين الجمهوريين والمستقلين في كولورادو لطرد ترمب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في هجوم 6 يناير 2021 على الولايات المتحدة.
وخسر ترمب 60 طعنًا قضائيًا مختلفًا بسبب ادعاءاته الكاذبة بوجود تزوير كبير للناخبين كان من شأنه أن يغير نتائج تلك الانتخابات.
بطاقة الاقتراع
وحكمت المحكمة العليا مرارا وتكرارا ضد ترمب وحلفائه في الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020، فضلا عن جهوده للحفاظ على المستندات المتعلقة بالسادس من يناير وإقراراته الضريبية من تسليمها إلى لجان الكونجرس.
وإن مسألة ما إذا كان يمكن لترمب أن يكون على بطاقة الاقتراع هي مجرد واحدة من بين عدة مسائل تتعلق بالرئيس السابق أو يوم 6 يناير والتي وصلت إلى المحكمة العليا.
ورفض القضاة طلبا من المحامي الخاص جاك سميث للحكم بسرعة على مزاعم ترمب بأنه محصن من الملاحقة القضائية، على الرغم من أن القضية قد تعود إلى المحكمة قريبا اعتمادا على حكم محكمة الاستئناف في واشنطن.
وفي أبريل، ستستمع المحكمة إلى استئناف قد ينقض مئات التهم الناجمة عن أعمال الشغب في الكابيتول، بما في ذلك التهم الموجهة إلى ترامب.
أعمال الشغب
وقررت المحكمة العليا في كولورادو أن ترمب حرض على أعمال الشغب في عاصمة البلاد، وأنه غير مؤهل لأن يصبح رئيسًا مرة أخرى نتيجة لذلك، ويجب ألا يكون على بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للولاية في 5 مارس.
وسيكون فوز ناخبي كولورادو بمثابة إعلان من القضاة، ومن بينهم ثلاثة عينهم ترمب عندما كان رئيسًا، بأنه شارك بالفعل في تمرد ويمنعه التعديل الرابع عشر من تولي منصبه مرة أخرى. وهذا من شأنه أن يسمح للولايات بإبعاده عن الاقتراع وتعريض حملته للخطر.
ومن شأن الحكم النهائي لترمب أن ينهي إلى حد كبير الجهود المبذولة في كولورادو وماين وأماكن أخرى لمنع اسمه من الظهور في بطاقة الاقتراع.
ومن الممكن أن يختار القضاة نتيجة أقل حسماً، ولكن مع العلم بأن القضية قد تعود إليهم، ربما بعد الانتخابات العامة في نوفمبر وفي خضم أزمة دستورية شاملة.
أشارت المحكمة إلى أنها ستحاول التصرف بسرعة، مما يؤدي إلى تقصير كبير في الفترة التي تتلقى فيها إحاطة مكتوبة وتعقد المرافعات في قاعة المحكمة.
ويستأنف ترامب بشكل منفصل أمام محكمة الولاية حكمًا أصدرته وزيرة الخارجية الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، بأنه غير مؤهل للظهور في اقتراع تلك الولاية بسبب دوره في هجوم الكابيتول. وتم تعليق أحكام كل من المحكمة العليا في كولورادو ووزير خارجية ولاية ماين حتى يتم البت في الاستئناف.
ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس السابق جلسة المحكمة العليا هذا الأسبوع، على الرغم من حضوره إجراءات المحكمة في الدعاوى المدنية والتهم الجنائية التي

ترمب:
تلاحقه قضية التمرد وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020
من المحتمل أن تتعطل حملته للعودة إلى البيت الأبيض
يواجه بندا دستوريا تم اعتماده بعد الحرب الأهلية لمنع أصحاب المناصب السابقين الذين ((شاركوا في التمرد)) من استعادة السلطة.
يسعى الناخبون الجمهوريون والمستقلون في كولورادو لطرده من بطاقة الاقتراع

MENAFN03022024000089011017ID1107805302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث