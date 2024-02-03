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الترجيحية تبتسم للعنابي

2/3/2024 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب قطر، وحملته إلى نصف نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 /1، في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي شهدها إستاد المدينة التعليمية، في ختام ربع نهائي البطولة، سجل للعنابي لاعب أوزبكستان أوتكير يوسوبوف بالخطأ في مرماه ((27))، وللأوزبك إيديلجون هامروبيكوف ((59))، وفي ركلات الترجيح نجح لاعبو العنابي في تسجيل 3 ضربات مقابل ضربتين للأوزبك.
وسيواجه العنابي في نصف النهائي نظيره الإيراني الأربعاء المقبل.

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