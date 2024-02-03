الترجيحية تبتسم للعنابي

(MENAFN
- Al Watan) ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب قطر، وحملته إلى نصف نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 /1، في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي شهدها إستاد المدينة التعليمية، في ختام ربع نهائي البطولة، سجل للعنابي لاعب أوزبكستان أوتكير يوسوبوف بالخطأ في مرماه ((27))، وللأوزبك إيديلجون هامروبيكوف ((59))، وفي ركلات الترجيح نجح لاعبو العنابي في تسجيل 3 ضربات مقابل ضربتين للأوزبك.
وسيواجه العنابي في نصف النهائي نظيره الإيراني الأربعاء المقبل.
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