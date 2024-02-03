السعودية تدعم صندوق مبادرات التحالف الإسلامي العسكري بـ 100 مليون ريال

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- Al Watan) أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض عن تقديم المملكة دعما بقيمة 100 مليون ريال لصندوق مبادرات التحالف؛ لمساعدته على تحقيق جهوده في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. أهمية الشراكات الدولية
وفي كلمة له، أكد وزير الدفاع، أهمية الشراكات الدولية لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال وزير الدفاع "إن تطلعات التحالف الإسلامي كبيرة وتتطلب تضافر الجهود والتكامل والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية؛ لتحقيق آمال الدول والشعوب لمحاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا وتجفيف مصادر تمويله تحت مظلة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب". تعزيز محاربة الإرهاب
وناقش الاجتماع سبل تعزيز محاربة الإرهاب، فضلا عن تعميق الجهود عبر شراكات استراتيجية تسهم في دحض هذه الآفة. ويشهد التحالف الإسلامي العسكري انضمام 42 دولة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
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