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السعودية تدعم صندوق مبادرات التحالف الإسلامي العسكري بـ 100 مليون ريال

2/3/2024 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض عن تقديم المملكة دعما بقيمة 100 مليون ريال لصندوق مبادرات التحالف؛ لمساعدته على تحقيق جهوده في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
أهمية الشراكات الدولية
وفي كلمة له، أكد وزير الدفاع، أهمية الشراكات الدولية لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


وقال وزير الدفاع "إن تطلعات التحالف الإسلامي كبيرة وتتطلب تضافر الجهود والتكامل والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية؛ لتحقيق آمال الدول والشعوب لمحاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا وتجفيف مصادر تمويله تحت مظلة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".
تعزيز محاربة الإرهاب
وناقش الاجتماع سبل تعزيز محاربة الإرهاب، فضلا عن تعميق الجهود عبر شراكات استراتيجية تسهم في دحض هذه الآفة. ويشهد التحالف الإسلامي العسكري انضمام 42 دولة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

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