انخفاض العجز التجاري في المغرب بنسبة 7,3 % نهاية ديسمبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 286,39 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض قدره 7,3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب ، في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماضي ، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,9 % لتبلغ 715,7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0,2% لتبلغ 429,31 مليار درهم ، مبرزا أن معدل التغطية ربح 1,9 نقطة ليصل إلى 60 %.

موضوعات100 شركة يابانية وأوكرانية تنضم لمؤتمر تعزيز إعادة البناء الاقتصادي الأوكراني لوك أويل للنفط: مصفاة فولجوجراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد كينيا تعتزم زيادة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين لـ 600 ألف طن لتحسين الإنتاج

وذكر مكتب الصرف المغربي أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

وسجلت الواردات المغربية من المنتجات الطاقية ترجعا بنسبة 20,4%، نتيجة انخفاض واردات السولار والوقود بقيمة 18,24 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17,9 % مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,3 %.

وأوضح مكتب الصرف انه وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10,5%، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58,7 %.

ومن جهتها، تراجعت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 28 % تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10,7%.

وفي ما يتعلق بمشتريات المنتجات الغذائية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 2,87 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,3 %، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,7 % والمركبات السياحية بنسبة 15,4%.

وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,4 %، منتقلة من 141,3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى 161,68 مليار درهم.

المصدر: