انخفاض العجز التجاري في المغرب بنسبة 7,3 % نهاية ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 286,39 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض قدره 7,3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب ، في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماضي ، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,9 % لتبلغ 715,7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0,2% لتبلغ 429,31 مليار درهم ، مبرزا أن معدل التغطية ربح 1,9 نقطة ليصل إلى 60 %.
موضوعات متعلقة
100 شركة يابانية وأوكرانية تنضم لمؤتمر تعزيز إعادة البناء الاقتصادي الأوكراني لوك أويل للنفط: مصفاة فولجوجراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد كينيا تعتزم زيادة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين لـ 600 ألف طن لتحسين الإنتاج
وذكر مكتب الصرف المغربي أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
وسجلت الواردات المغربية من المنتجات الطاقية ترجعا بنسبة 20,4%، نتيجة انخفاض واردات السولار والوقود بقيمة 18,24 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17,9 % مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,3 %.
وأوضح مكتب الصرف انه وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10,5%، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58,7 %.
ومن جهتها، تراجعت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 28 % تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10,7%.
وفي ما يتعلق بمشتريات المنتجات الغذائية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 2,87 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,3 %، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,7 % والمركبات السياحية بنسبة 15,4%.
وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,4 %، منتقلة من 141,3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى 161,68 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805298