تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بينما غادرته 11 سفينة ، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم أنه تم مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 5024 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وامبابه وشبرا وكوم أبو راضي ، و قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية وكان قادما من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2374 شاحنة .
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وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 91013 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125399 طنًا .
وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9789 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41690 طنا .
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805297
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