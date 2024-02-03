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تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

2/3/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بينما غادرته 11 سفينة ، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم أنه تم مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 5024 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وامبابه وشبرا وكوم أبو راضي ، و قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية وكان قادما من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2374 شاحنة .

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وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 91013 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125399 طنًا .

وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9789 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41690 طنا .


المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107805297

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