تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بينما غادرته 11 سفينة ، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم أنه تم مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 5024 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وامبابه وشبرا وكوم أبو راضي ، و قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية وكان قادما من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2374 شاحنة .

موضوعاتوزير النقل يبحث مع رئيس هيئة قناة السويس دعم توطين صناعة السفن ربيع: قناة السويس مستمرة فى تقديم خدماتها رغم التحديات الراهنة تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 91013 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125399 طنًا .

وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9789 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41690 طنا .





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